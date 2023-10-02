РБК узнал об отсутствии «Спутника V» в частных клиниках Москвы
Издание отмечает, что на сайтах АО «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро» и EMC размещена информация о возможности пройти вакцинацию препаратами, но ни в одной из этих клиник вакцин в наличии нет. В компаниях также не смогли ответить, когда ожидаются поставки препарата.
В ЕМС предложили пройти вакцинацию препаратом «Ультрикс Квадри». Врач-инфекционист и руководитель Центра вакцинопрофилактики H-Clinic Екатерина Степанова в разговоре с РБК заявила, что эта вакцина не защищает от COVID-19, но может помочь предотвратить коинфекцию грипп-COVID. Медицинский директор ГК «Медскан» Светлана Каневская высказала аналогичное мнение.
О возможности поставить прививку от COVID-19 также сообщается на сайтах клиник «Екатерининская», «Скандинавия», «Медскан», «Хадасса», «Ниармедик» и «Поликлиника.ру». В последней РБК сообщили, что вакцин в наличии нет.
В остальных клиниках отказались от предоставления такой услуги, утверждает издание. В «Скандинавии» уточнили, что вакцин от COVID-19 нет в наличии уже более шести месяцев. В «Ниармедик» заявили, что отказались от услуги примерно год назад, когда спрос на иммунизацию упал. В клинике «Хадасса» сообщили, что препаратов в наличии нет, а в «Екатерининской» подчеркнули, что не планируют возобновлять предоставление услуги по вакцинации.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в период высокой заболеваемости COVID-19, в 2021–2022 гг., власти столицы заключили договоры с частными клиниками, которые предусматривали безвозмездную передачу вакцины. Там добавили, что после завершения пандемии спрос на вакцинацию снизился и вакцинация в частных клиниках стала неактуальна.
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет. С 18 по 24 сентября заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 25,3%, а число госпитализаций – на 17,9%. За неделю COVID-19 заболели 14 435 человек. Всего с начала пандемии ковид перенесли свыше 23 млн россиян.