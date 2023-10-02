РБК узнал об отсутствии «Спутника V» в частных клиниках Москвы

В остальных клиниках отказались от предоставления такой услуги, утверждает издание. В «Скандинавии» уточнили, что вакцин от COVID-19 нет в наличии уже более шести месяцев. В «Ниармедик» заявили, что отказались от услуги примерно год назад, когда спрос на иммунизацию упал. В клинике «Хадасса» сообщили, что препаратов в наличии нет, а в «Екатерининской» подчеркнули, что не планируют возобновлять предоставление услуги по вакцинации.