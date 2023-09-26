Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю на 25,3%
Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась за неделю на 25,3%. Количество госпитализаций за тот же период увеличилось на 17,9%, следует из данных, опубликованных 26 сентября на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
С 18 по 24 сентября количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 14 435 человек. Всего с начала пандемии ковидом заболели 23 029 404 россиянина.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 10. <...> Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более, чем в среднем по стране», – отметили в пресс-службе оперштаба.
За неделю госпитализировали 2328 пациентов с диагнозом «коронавирус» – на 17,9% больше, чем за предыдущую неделю. Увеличилось и количество выздоровевших. С 18 по 24 сентября болезнь победили 10 327 пациентов – на 41,9% больше, чем неделю назад. Погибли за этот период 24 человека.
Кабмин указал в проекте бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., что финансирование медпомощи в регионах увеличится примерно на 13,5% по сравнению с текущим годом. Правительство выделит дополнительные средства в том числе на реабилитацию пациентов, которые перенесли COVID-19.