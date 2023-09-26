Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю на 25,3%

За неделю госпитализировали 2328 пациентов с диагнозом «коронавирус» – на 17,9% больше, чем за предыдущую неделю. Увеличилось и количество выздоровевших. С 18 по 24 сентября болезнь победили 10 327 пациентов – на 41,9% больше, чем неделю назад. Погибли за этот период 24 человека.