Мурашко рассказал о планах освободить медработников от немедицинских обязанностей

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы освободить медицинских работников от немедицинской работы. Поэтому, чтобы медицина стала более эффективной, доступность увеличилась, нужно не только увеличить штат врачей, но и улучшать информационные процессы», – сказал министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.