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Мурашко рассказал о планах освободить медработников от немедицинских обязанностей

Ведомости

Медицинских работников в России планируется освободить от обязанностей, не связанных с медициной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко при посещении Майкопского медицинского колледжа.

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы освободить медицинских работников от немедицинской работы. Поэтому, чтобы медицина стала более эффективной, доступность увеличилась, нужно не только увеличить штат врачей, но и улучшать информационные процессы», – сказал министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Мурашко добавил, что в настоящее время в стране наблюдается приток молодых специалистов в сферу здравоохранения – они хотят работать как в поликлиническом звене, так и стационарах.

В рамках визита в Адыгею министр также посетил республиканскую больницу и взрослую и детскую поликлиники, добавили в Минздраве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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