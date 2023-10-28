Мурашко рассказал о планах освободить медработников от немедицинских обязанностей
Медицинских работников в России планируется освободить от обязанностей, не связанных с медициной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко при посещении Майкопского медицинского колледжа.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы освободить медицинских работников от немедицинской работы. Поэтому, чтобы медицина стала более эффективной, доступность увеличилась, нужно не только увеличить штат врачей, но и улучшать информационные процессы», – сказал министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Мурашко добавил, что в настоящее время в стране наблюдается приток молодых специалистов в сферу здравоохранения – они хотят работать как в поликлиническом звене, так и стационарах.
В рамках визита в Адыгею министр также посетил республиканскую больницу и взрослую и детскую поликлиники, добавили в Минздраве.