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Общество

Два человека погибли и 18 пострадали при стрельбе в штате Флорида

Ведомости

В результате стрельбы в городе Тампа американского штата Флорида как минимум два человека погибли, еще 18 были госпитализированы, сообщил телеканал WFLA.

Стрельба произошла во время празднования Хеллоуина, жертвы были в костюмах. По данным полиции, ей предшествовала драка между двумя группами людей.

«В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы», – сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе в США мужчина устроил массовую стрельбу в Льюистоне, сообщалось о 18 погибших, а сам стрелявший был найден мертвым.

Летом CNN писал, что за первые полгода в США было зарегистрировано более 400 случаев массовых расстрелов. Отмечалось, что Штаты уже превзошли количество массовых расстрелов, регистрируемых каждый год с 2013 по 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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