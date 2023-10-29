Два человека погибли и 18 пострадали при стрельбе в штате Флорида
В результате стрельбы в городе Тампа американского штата Флорида как минимум два человека погибли, еще 18 были госпитализированы, сообщил телеканал WFLA.
Стрельба произошла во время празднования Хеллоуина, жертвы были в костюмах. По данным полиции, ей предшествовала драка между двумя группами людей.
«В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы», – сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»).
На этой неделе в США мужчина устроил массовую стрельбу в Льюистоне, сообщалось о 18 погибших, а сам стрелявший был найден мертвым.
Летом CNN писал, что за первые полгода в США было зарегистрировано более 400 случаев массовых расстрелов. Отмечалось, что Штаты уже превзошли количество массовых расстрелов, регистрируемых каждый год с 2013 по 2018 г.