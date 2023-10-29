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«Победа» выполнила первый рейс из Сочи в Гюмри

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Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» выполнил первый рейс из Сочи во второй по величине город Армении Гюмри. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рейсы в Гюмри на авиалайнерах Boeing 737-800 с компоновкой на 189 кресел будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Из Сочи самолеты вылетают в 8:30 с прибытием в Гюмри в 10:45, время в пути составит 1 час 15 минут (по местному времени аэропортов).

По данным АТОР, стоимость перелета в одну сторону без багажа начинается от 3 960 руб. и от 5 645 руб. с багажом до 10 кг.

В ноябре 2022 г. «Победа» открыла продажу билетов на рейсы Москва — Гюмри. Сообщалось, что полеты будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта «Внуково».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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