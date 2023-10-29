«Победа» выполнила первый рейс из Сочи в Гюмри
Рейсы в Гюмри на авиалайнерах Boeing 737-800 с компоновкой на 189 кресел будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Из Сочи самолеты вылетают в 8:30 с прибытием в Гюмри в 10:45, время в пути составит 1 час 15 минут (по местному времени аэропортов).
По данным АТОР, стоимость перелета в одну сторону без багажа начинается от 3 960 руб. и от 5 645 руб. с багажом до 10 кг.
В ноябре 2022 г. «Победа» открыла продажу билетов на рейсы Москва — Гюмри. Сообщалось, что полеты будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта «Внуково».