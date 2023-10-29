СМИ сообщили о прибытии спецназа в аэропорт Махачкалы

Ранее 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предупредил, что враги России на фоне событий на Ближнем Востоке пытаются раскачать обстановку в стране и распространяют фейки. По его словам, на призывы экстремистских ресурсов, «к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы». В частности, в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины: в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля.