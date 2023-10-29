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Общество

СМИ сообщили о прибытии спецназа в аэропорт Махачкалы

Ведомости

В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ на фоне проникновения туда толпы активистов, которые выступают против прибытия в регион пассажирского рейса из Израиля, сообщает RT.

По данным телеканала, на подъезде к аэропорту Махачкалы образовалась пробка, в то время как сотрудники правоохранительных органов патрулируют территории вокруг воздушной гавани.

Согласно информации Telegram-канала Baza, в аэропорт также прибыли министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов. Чиновники пытаются взять ситуацию под контроль. Канал отмечает, что работа аэропорта в настоящее время парализована – он не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предупредил, что враги России на фоне событий на Ближнем Востоке пытаются раскачать обстановку в стране и распространяют фейки. По его словам, на призывы экстремистских ресурсов, «к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы». В частности, в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины: в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля.

Ранее по теме: Жителей Дагестана призвали не поддаваться на провокации украинских Telegram-каналов

Кроме того, на официальном сайте ГТРК «Дагестан» был размещен призыв не поддаваться на провокации украинских спецслужб, которые на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытаются раскачать ситуацию в России, рассылая недостоверные сообщения и призывы к нарушению общественного порядка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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