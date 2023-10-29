СМИ сообщили о прибытии спецназа в аэропорт Махачкалы
В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ на фоне проникновения туда толпы активистов, которые выступают против прибытия в регион пассажирского рейса из Израиля, сообщает RT.
По данным телеканала, на подъезде к аэропорту Махачкалы образовалась пробка, в то время как сотрудники правоохранительных органов патрулируют территории вокруг воздушной гавани.
Согласно информации Telegram-канала Baza, в аэропорт также прибыли министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов. Чиновники пытаются взять ситуацию под контроль. Канал отмечает, что работа аэропорта в настоящее время парализована – он не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предупредил, что враги России на фоне событий на Ближнем Востоке пытаются раскачать обстановку в стране и распространяют фейки. По его словам, на призывы экстремистских ресурсов, «к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы». В частности, в Дагестане прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины: в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля.
Кроме того, на официальном сайте ГТРК «Дагестан» был размещен призыв не поддаваться на провокации украинских спецслужб, которые на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытаются раскачать ситуацию в России, рассылая недостоверные сообщения и призывы к нарушению общественного порядка.