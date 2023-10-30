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Общество

Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в Дагестане

Ведомости

Попытке нападения на невинных людей, прибывших в Дагестан, нет моральных оправданий, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, – они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

По его словам, в провоцировании данного инцидента приняли участие «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране». Конфликт в Израиле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами в России и в этих событиях «мы видим попытку перенести это чуждое нам противостояние на нашу землю», отметил патриарх, упомянув встречу президента России Владимира Путина с представителями традиционных религий России.

Путин выступит по ситуации с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы

В Кремле считают произошедшее результатом «вмешательства извне»

Он также выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

Росавиация объявляла о временном закрытии аэропорта «Уйташ» в Махачкале, авиакомпании переносили свои рейсы в соседние регионы. Днем 30 октября Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ранее, что Путин  выступит с обращением в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы. Кроме того, вечером 30 октября планируется большое совещание президента с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателями Госдумы Вячеславом Володиным и Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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