Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в Дагестане
Попытке нападения на невинных людей, прибывших в Дагестан, нет моральных оправданий, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, – они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
По его словам, в провоцировании данного инцидента приняли участие «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране». Конфликт в Израиле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами в России и в этих событиях «мы видим попытку перенести это чуждое нам противостояние на нашу землю», отметил патриарх, упомянув встречу президента России Владимира Путина с представителями традиционных религий России.
Он также выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).
Росавиация объявляла о временном закрытии аэропорта «Уйташ» в Махачкале, авиакомпании переносили свои рейсы в соседние регионы. Днем 30 октября Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ранее, что Путин выступит с обращением в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы. Кроме того, вечером 30 октября планируется большое совещание президента с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателями Госдумы Вячеславом Володиным и Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и др.