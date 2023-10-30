Патриарх Кирилл прокомментировал беспорядки в Дагестане

По его словам, в провоцировании данного инцидента приняли участие «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране». Конфликт в Израиле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами в России и в этих событиях «мы видим попытку перенести это чуждое нам противостояние на нашу землю», отметил патриарх, упомянув встречу президента России Владимира Путина с представителями традиционных религий России.