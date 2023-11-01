Путин пошутил про постельных клопов в Европе

«За прошедшие годы наши партнеры уже приняли бессчетное количество санкций, сами уже практически запутались в своих санкциях, пытались наказать нас, в итоге, как мы видим, совершенно очевидная вещь, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях доходят до абсурда... предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и т. д. Ну, чем меньше барахла, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал президент.