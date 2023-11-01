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Путин пошутил про постельных клопов в Европе

Ведомости

Президент Владимир Путин заявил, что Россию не пугают возможные новые санкции Евросоюза. Таким образом снижается шанс на ввоз в РФ клопов из крупных европейских городов, пошутил он на совещании по экономическим вопросам.

«За прошедшие годы наши партнеры уже приняли бессчетное количество санкций, сами уже практически запутались в своих санкциях, пытались наказать нас, в итоге, как мы видим, совершенно очевидная вещь, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях доходят до абсурда... предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и т. д. Ну, чем меньше барахла, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал президент.

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Ранее об эпидемии постельных клопов сообщали французские СМИ, в частности, число насекомых сильно выросло в Париже. В октябре газета 20 Minutes со ссылкой на доклад спецслужб сообщала, что Россия якобы способствовала распространению паники, связанной с резким ростом количества клопов во Франции. Также сообщалось о распространении паразитов и в Лондоне. В частности, 1 ноября в британской столице были вынуждены закрыть библиотеку из-за того, что там размножилось большое количество клопов, сообщал The Independent.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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