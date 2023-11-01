Путин пошутил про постельных клопов в Европе
Президент Владимир Путин заявил, что Россию не пугают возможные новые санкции Евросоюза. Таким образом снижается шанс на ввоз в РФ клопов из крупных европейских городов, пошутил он на совещании по экономическим вопросам.
«За прошедшие годы наши партнеры уже приняли бессчетное количество санкций, сами уже практически запутались в своих санкциях, пытались наказать нас, в итоге, как мы видим, совершенно очевидная вещь, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях доходят до абсурда... предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и т. д. Ну, чем меньше барахла, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал президент.
Ранее об эпидемии постельных клопов сообщали французские СМИ, в частности, число насекомых сильно выросло в Париже. В октябре газета 20 Minutes со ссылкой на доклад спецслужб сообщала, что Россия якобы способствовала распространению паники, связанной с резким ростом количества клопов во Франции. Также сообщалось о распространении паразитов и в Лондоне. В частности, 1 ноября в британской столице были вынуждены закрыть библиотеку из-за того, что там размножилось большое количество клопов, сообщал The Independent.