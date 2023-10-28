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МИД Венгрии назвал условия одобрения нового пакета антироссийских санкций ЕС

Ведомости

Венгрия не согласится на 12-ый пакет санкций Евросоюза против России, если он будет касаться нефти и газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».

«Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике», – сказал министр.

По его словам, санкционная политика «просто не работает», а ограничения «определенно наносят большой вред европейской экономике». Сийярто также прокомментировал персональные санкции.

«Тот, кто сделал что-нибудь хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизни венгров, например, сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, – зачем нам вносить их в санкционный список, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране», – указал позицию страны глава МИДа.

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Власти Венгрии неоднократно высказывались о неэффективности введенных против Москвы санкций. 15 октября Сийярто заявил, что европейские санкции не смогли поставить российскую экономику «на колени». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики.

28 октября Сийярто сообщил, что третья в 2023 г. партия ядерного топлива доставлена в Венгрию из России в обход территории Украины. Страна получила топливо от «Росатома» для АЭС в Пакше на берегу Дуная по маршруту через Болгарию и Румынию. По словам министра, в результате создан запас топлива на «достаточно долгий период».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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