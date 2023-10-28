МИД Венгрии назвал условия одобрения нового пакета антироссийских санкций ЕС

«Тот, кто сделал что-нибудь хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизни венгров, например, сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, – зачем нам вносить их в санкционный список, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране», – указал позицию страны глава МИДа.