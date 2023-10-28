МИД Венгрии назвал условия одобрения нового пакета антироссийских санкций ЕС
Венгрия не согласится на 12-ый пакет санкций Евросоюза против России, если он будет касаться нефти и газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».
«Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике», – сказал министр.
По его словам, санкционная политика «просто не работает», а ограничения «определенно наносят большой вред европейской экономике». Сийярто также прокомментировал персональные санкции.
«Тот, кто сделал что-нибудь хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизни венгров, например, сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, – зачем нам вносить их в санкционный список, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране», – указал позицию страны глава МИДа.
Власти Венгрии неоднократно высказывались о неэффективности введенных против Москвы санкций. 15 октября Сийярто заявил, что европейские санкции не смогли поставить российскую экономику «на колени». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики.
28 октября Сийярто сообщил, что третья в 2023 г. партия ядерного топлива доставлена в Венгрию из России в обход территории Украины. Страна получила топливо от «Росатома» для АЭС в Пакше на берегу Дуная по маршруту через Болгарию и Румынию. По словам министра, в результате создан запас топлива на «достаточно долгий период».