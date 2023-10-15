В Венгрии заявили, что санкции не смогли поставить Россию на колени
Введенные Евросоюзом санкции против России не смогли поставить ее экономику на колени, мира достичь также не удалось, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно – "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось», – сказал Сийярто.
По его словам, сейчас эту тему не обсуждают в ЕС, а так только вопрос о санкциях поднимают, «загоняют в угол и унижают».
Власти Венгрии неоднократно с начала спецоперации на Украине высказывались о неэффективности введенных против Москвы санкций. Так, в конце августа Сийярто заявил, что они не принесли результата, а во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. В конце января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики. Сийярто также говорил, что страна никогда не поддержит санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики и поставок в страну энергоносителей.