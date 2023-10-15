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Политика

В Венгрии заявили, что санкции не смогли поставить Россию на колени

Ведомости

Введенные Евросоюзом санкции против России не смогли поставить ее экономику на колени, мира достичь также не удалось, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно – "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось», – сказал Сийярто.

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По его словам, сейчас эту тему не обсуждают в ЕС, а так только вопрос о санкциях поднимают, «загоняют в угол и унижают».

Власти Венгрии неоднократно с начала спецоперации на Украине высказывались о неэффективности введенных против Москвы санкций. Так, в конце августа Сийярто заявил, что они не принесли результата, а во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. В конце января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики. Сийярто также говорил, что страна никогда не поддержит санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики и поставок в страну энергоносителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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