В Венгрии заявили, что санкции не смогли поставить Россию на колени

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно – "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось», – сказал Сийярто.