Прокуратура проверит инцидент с возвращением самолета в аэропорт Якутска

В региональном управлении МЧС ранее сообщили, что решение о возвращении борта в аэропорт вылета было принято после обнаружения неустойчивой работы автопилота. На борту находилось 122 пассажира, из них 10 детей, а также пять членов экипажа, посадка совершена в штатном режиме, никто не пострадал.