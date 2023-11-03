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Прокуратура проверит инцидент с возвращением самолета в аэропорт Якутска

Ведомости

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с возвращением самолета Boeing 737 авиакомпании «Якутия» в аэропорт вылета, сообщается на сайте ведомства.

«Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с возвращением воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту "Якутск ‒ Москва", в аэропорт вылета», – говорится в сообщении.

При наличий оснований ведомство примет меры реагирования.

В региональном управлении МЧС ранее сообщили, что решение о возвращении борта в аэропорт вылета было принято после обнаружения неустойчивой работы автопилота. На борту находилось 122 пассажира, из них 10 детей, а также пять членов экипажа, посадка совершена в штатном режиме, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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