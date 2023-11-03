Прокуратура проверит инцидент с возвращением самолета в аэропорт Якутска
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с возвращением самолета Boeing 737 авиакомпании «Якутия» в аэропорт вылета, сообщается на сайте ведомства.
«Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с возвращением воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту "Якутск ‒ Москва", в аэропорт вылета», – говорится в сообщении.
При наличий оснований ведомство примет меры реагирования.
В региональном управлении МЧС ранее сообщили, что решение о возвращении борта в аэропорт вылета было принято после обнаружения неустойчивой работы автопилота. На борту находилось 122 пассажира, из них 10 детей, а также пять членов экипажа, посадка совершена в штатном режиме, никто не пострадал.