Кремль: Путин планирует принять участие в форуме «Россия»
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, но не 4 ноября, в этот день у него подобных мероприятий не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент побывает на ВДНХ в другой день, мы об этом своевременно вас проинформируем. Завтра иных [мероприятий] не запланировано», – сказал он.
Выставка-форум «Россия» стартует в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 г. Провести выставку в марте этого года поручил Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру и др. В выставке примут участие все 89 регионов России, включая новые территории.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. В начале октября в Совфеде сообщали, что дата президентских выборов 2024 г., вероятно, будет объявлена в декабре.