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Кремль: Путин планирует принять участие в форуме «Россия»

Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, но не 4 ноября, в этот день у него подобных мероприятий не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент побывает на ВДНХ в другой день, мы об этом своевременно вас проинформируем. Завтра иных [мероприятий] не запланировано», – сказал он. 

Выставка-форум «Россия» стартует в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 г. Провести выставку в марте этого года поручил Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру и др. В выставке примут участие все 89 регионов России, включая новые территории.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума «Россия». 31 октября Песков сообщил, что предвыборная кампания для выборов президента в 2024 г. пока не была объявлена.

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. В начале октября в Совфеде сообщали, что дата президентских выборов 2024 г., вероятно, будет объявлена в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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