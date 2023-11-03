Кремль: Путин планирует принять участие в форуме «Россия»

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. В начале октября в Совфеде сообщали, что дата президентских выборов 2024 г., вероятно, будет объявлена в декабре.