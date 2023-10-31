Песков: кампания перед выборами президента пока не объявлена

11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто. В сентябре глава государства не стал говорить об участии в президентских выборах и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.