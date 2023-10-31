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Политика

Песков: кампания перед выборами президента пока не объявлена

Ведомости

Предвыборная кампания для выборов президента в 2024 г. пока не была объявлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что количество кандидатов на пост не ограничено. 

«Первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован первым. Второе – может появится разное количество кандидатов, у нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие. И третье – пока еще предвыборная кампания не объявлялась», – сказал он. 

О том, что экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива», он рассказал «Ведомостям». 

В программе Надеждин намерен выступать против военных действий. «России нужно будущее страны, на которую будут равняться и в которую захотят вернуться или приехать свободные, образованные люди. И вот людей, которые также видят ситуацию, десятки миллионов, – заявил он. – Но проблема в том, что они вообще никак не представлены нигде».

Пока Надеждин – единственный кандидат, который объявил о своем намерении выдвинуться, но он пока не зарегистрировался.

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. В начале октября в Совфеде сообщали, что дата президентских выборов 2024 г., вероятно, будет объявлена в декабре.

11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто. В сентябре глава государства не стал говорить об участии в президентских выборах и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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