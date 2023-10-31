Бориса Надеждина выдвинет на выборы партия «Гражданская инициатива»От нее же баллотировалась в 2018 году Ксения Собчак
Экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». «Я обратился с просьбой о выдвижении в политсовет партии «Гражданская инициатива», – заявил «Ведомостям» политик. – Лидер партии Андрей Нечаев – мой давний соратник, единомышленник. На днях политсовет рассмотрел мою просьбу и принял положительное решение».
Нечаев подтвердил «Ведомостям» выдвижение Надеждина: «У нас есть около двух десятков регионов с сильными отделениями. В любой случае для сбора подписей и для агитационной кампании штабы создаются заодно». «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме и в региональных парламентах. Согласно ст. 36 закона о выборах президента, для выдвижения от непарламентской партии необходимо собрать 100 000 подписей, причем на один регион должно приходиться не более 2500 подписей.
Будущий кандидат говорит, что штабы для сбора подписей будут открыты в 53 регионах. «Мы составили список всех городов, в которых больше 100 000 жителей, где организационно есть смысл собирать подписи, – заявил Надеждин. – Плюс пришлось добавить отдельно Ленинградскую область, потому что в ней нет таких городов, но там есть довольно большие города – Гатчина и так далее».
В эти 53 региона не войдут кавказские республики и новые регионы: по словам экс-депутата, в первых могут возникнуть проблемы у тех, кто поддержит кандидата, имеющего принципиальную позицию против политики президента, во вторых будет трудно вести выборы из-за введенного там военного положения. Надеждин уверен, что подписи соберет: «В 1999 г. я руководил проектом «Референдум» в штабе СПС, мы тогда собрали больше 1 млн подписей по России. А в 2011 г. я собрал 122 000 подписей в одном Подмосковье в поддержку списка партии «Правое дело», список которой я тогда возглавлял».
В программе Надеждин намерен выступать против военных действий. «России нужно будущее страны, на которую будут равняться и в которую захотят вернуться или приехать свободные, образованные люди. И вот людей, которые так же видят ситуацию, десятки миллионов, – заявил он. – Но проблема в том, что они вообще никак не представлены нигде».
Финансировать кампанию Надеждин планирует через краудфандинг. «На выборах последних лет получал поддержку от многих российских предпринимателей, организаций, обычных граждан. Пожертвования составляли от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей. Собирать буду по друзьям и знакомым», – пояснил он. Пока выдвижение не состоялось и кампания не назначена, избирательный счет кандидаты открыть не могут, поэтому политик собирает деньги на счет Института региональных проектов и законодательства, которым он руководит.
«Гражданская инициатива» в 2018 г. выдвигала в президенты журналистку Ксению Собчак (набрала 1,68%). Надеждин признал, что, после того как он объявил о намерении баллотироваться, многие уже стали писать ему и сравнивать с Собчак.
Пока Надеждин – единственный кандидат, который объявил о своем намерении выдвинуться. Кампания стартует в декабре.
Надеждин известен в основном политизированной публике, которая следит за новостями или смотрит ток-шоу, но политиков с федеральной узнаваемостью в России, в принципе, немного, говорит политолог Александр Кынев: «Важно, что у него низкий антирейтинг и отсутствует токсичность, а это главный плюс для условного «системного либерала». Среди целевой аудитории гражданских активистов его известность достаточно высока, а именно эти люди в основном участвуют в мобилизации людей». При этом в скандалах он не был замечен, но больших ресурсов у него все же нет.
Надеждин может собрать подписи, считает политолог Александр Немцев: «Но у него не получится развернуть на себя всех противников власти». Политик в политических кругах ассоциируется со «старыми либералами», хотя бренд СПС мало кто помнит, считает политолог Евгений Минченко: «Надеждин для большей части обывателей человек из телевизора». Политтехнолог Григорий Добромелов напомнил, что в СПС когда-то состоял и нынешний куратор внутренней политики в Кремле. «Для Надеждина было бы правильно позиционировать себя как бывшего помощника по работе в правительстве Сергея Кириенко. Это более статусно, чем выдвигаться, будучи муниципальным депутатом», – считает он.