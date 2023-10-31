Бориса Надеждина выдвинет на выборы партия «Гражданская инициатива»

Надеждин известен в основном политизированной публике, которая следит за новостями или смотрит ток-шоу, но политиков с федеральной узнаваемостью в России, в принципе, немного, говорит политолог Александр Кынев: «Важно, что у него низкий антирейтинг и отсутствует токсичность, а это главный плюс для условного «системного либерала». Среди целевой аудитории гражданских активистов его известность достаточно высока, а именно эти люди в основном участвуют в мобилизации людей». При этом в скандалах он не был замечен, но больших ресурсов у него все же нет.