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Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство

Третье чтение законопроектов пройдет 25 октября, затем их рассмотрит Совет Федерации
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума приняла во втором ключевом чтении изменения в избирательное законодательство (поправки в закон о выборах президента и в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан). Они вносятся в преддверии предстоящих президентских выборов, которые в декабре должен назначить Совет Федерации (СФ).

Третье чтение законопроектов состоится 25 октября, после этого закон должен будет рассмотреть СФ, а затем подписать президент.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») сказал на пленарном заседании, что ко второму чтению в законопроект, вносящий изменения в закон о выборах президента, внесено 11 поправок, десять из которых были на принятие.

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На отдельное голосование депутат Сергей Обухов (КПРФ) попросил вынести свою поправку. Он предлагал из ст. 67 («Избирательный бюллетень») исключить формулировку, связанную с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Обухов напомнил, что КПРФ является принципиальным противником ДЭГа, поскольку «это ящик из-под бананов с мигающими лампочками».

Вяткин заявил, что поправка никак не влияет на проведение ДЭГа, поэтому комитет ее рекомендовал отклонить.

В законопроект, который вносит изменения в закон об основных избирательных правах граждан, было подготовлено 14 поправок, рекомендованных к принятию, сказал Вяткин. Этот законопроект депутаты также поддержали большинством голосов. 

Законопроект, вносящий поправки в закон о выборах президента, был внесен в Госдуму 5 октября группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом. В первом чтении он был принят 17 октября.

Вторая часть поправок в избирательное законодательство появилась 23 октября в виде поправок ко второму чтению законопроекта парламента Кабардино-Балкарии.

Эти поправки позволяют проводить выборы президента в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение, а также уточняют положения закона об основных гарантиях, которые дают такую возможность на разных уровнях выборов – соответствующий закон был подписан в мае 2023 г. Также депутаты предусмотрели процедуру проведения выборов, если военное положение вводится уже после того, как выборы назначены. 

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