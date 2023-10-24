Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство

Эти поправки позволяют проводить выборы президента в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение, а также уточняют положения закона об основных гарантиях, которые дают такую возможность на разных уровнях выборов – соответствующий закон был подписан в мае 2023 г. Также депутаты предусмотрели процедуру проведения выборов, если военное положение вводится уже после того, как выборы назначены.