Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство

Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательствоТретье чтение законопроектов пройдет 25 октября, затем их рассмотрит Совет Федерации
Госдума приняла во втором ключевом чтении изменения в избирательное законодательство (поправки в закон о выборах президента и в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан). Они вносятся в преддверии предстоящих президентских выборов, которые в декабре должен назначить Совет Федерации (СФ).
Третье чтение законопроектов состоится 25 октября, после этого закон должен будет рассмотреть СФ, а затем подписать президент.
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») сказал на пленарном заседании, что ко второму чтению в законопроект, вносящий изменения в закон о выборах президента, внесено 11 поправок, десять из которых были на принятие.
На отдельное голосование депутат Сергей Обухов (КПРФ) попросил вынести свою поправку. Он предлагал из ст. 67 («Избирательный бюллетень») исключить формулировку, связанную с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Обухов напомнил, что КПРФ является принципиальным противником ДЭГа, поскольку «это ящик из-под бананов с мигающими лампочками».
Вяткин заявил, что поправка никак не влияет на проведение ДЭГа, поэтому комитет ее рекомендовал отклонить.
В законопроект, который вносит изменения в закон об основных избирательных правах граждан, было подготовлено 14 поправок, рекомендованных к принятию, сказал Вяткин. Этот законопроект депутаты также поддержали большинством голосов.
Законопроект, вносящий поправки в закон о выборах президента, был внесен в Госдуму 5 октября группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом. В первом чтении он был принят 17 октября.
Вторая часть поправок в избирательное законодательство появилась 23 октября в виде поправок ко второму чтению законопроекта парламента Кабардино-Балкарии.
Эти поправки позволяют проводить выборы президента в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение, а также уточняют положения закона об основных гарантиях, которые дают такую возможность на разных уровнях выборов – соответствующий закон был подписан в мае 2023 г. Также депутаты предусмотрели процедуру проведения выборов, если военное положение вводится уже после того, как выборы назначены.