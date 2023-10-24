Госдума изменила порядок проведения выборов при военном положении

Госдума изменила порядок проведения выборов при военном положенииДепутаты поддержали поправки ко второму чтению в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан
Парламентарии решили прописать в законе о выборах президента условие, как проводить кампанию в случае, если на территории введено военное положение. Также они предложили уточнить порядок проведения выборов при военном положении, прописав изменения в законе об основных гарантиях избирательных прав граждан.
Исторически избирательные кампании в России при таких обстоятельствах проводить было запрещено. Но в мае были внесены корректировки в рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, которые дали такую возможность. В ином случае избрать органы власти в четырех новых регионах было бы невозможно: на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует военное положение.
Теперь очередные поправки, которые касаются порядка проведения выборов при военном положении, внесли ко второму чтению законопроекта, внесенного 10 марта парламентом Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Изначально инициатива депутатов КБР касалась процедуры назначения председателя избиркома субъекта РФ по представлению Центризбиркома (ЦИК).
Но ко второму чтению от этого предложения ничего не осталось, следует из таблицы поправок, которую 23 октября рекомендовал одобрить нижней палате комитет Госдумы по госстроительству.
Как пояснил единоросс Дмитрий Вяткин на заседании комитета, предложения парламента КБР были техническими. Впрочем, и предложения федеральных парламентариев, по его словам, в основном либо носят технический характер, либо касаются выборов на территориях, где объявлено военное положение.
Комитет поддержал предложенные поправки и предложил совету Госдумы вынести их на голосование во втором чтении на пленарное заседание 24 октября.
Корректировка закона происходит с учетом опыта прошедших в сентябре выборов, заявил «Ведомостям» Вяткин. «Применение закона – штука, основанная на жизненных реалиях, и заранее предположить, как будет развиваться та или иная ситуация, сложно», – добавил депутат.
Поправки ко второму чтению в закон о выборах президента вводят возможность проведения выборов на территориях, где введено военное положение. Но ключевые изменения вносятся в рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав. А вернее, ст. 10.1 этого закона (проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения). Согласно поддержанным 23 октября на комитете поправкам, при введении военного положения главы тех регионов, где оно действует, направляют в ЦИК предложение о назначении выборов в определенные сроки:
если выборы проходят в органы госвласти – не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней;
в органы местного самоуправления – не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней.
В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней предложение о назначении выборов должно быть направлено в течение сроков, установленных для более высокого уровня выборов.
Также впервые оговаривается, что делать, если военное положение введено уже после назначения выборов. В таком случае глава региона, где вводится военное положение, вправе направить в ЦИК предложение о проведении выборов – в течение пяти дней.
Прежняя норма о консультациях ЦИК с Минобороны и ФСБ в течение пяти дней после поступления предложения губернатора остается в силе.
Что еще изменится в избирательном законодательстве
1. Региональные избиркомы распределяют выделенные из бюджетов регионов средства на подготовку и проведение выборов в федеральные органы госвласти, также эти деньги распределяют ТИК. Поправки вводят возможность дополнительных выплат членам комиссий с правом решающего голоса. Сейчас им может производиться дополнительная оплата труда за работу в комиссии, а согласно поправкам – также за работу по информированию избирателей за счет средств, которые выделены на проведение выборов из бюджета региона или местного бюджета.
2. На участках, которые образованы в отдаленной воинской части, УИК формируются ТИК (по решению ТИК – командиром воинской части) из числа военнослужащих, находящихся в части, членов их семей, других избирателей, которые проживают в пределах расположения воинской части, в том числе не входящих в резерв составов УИК. Здесь фото- и видеосъемка на УИК в воинских частях может производиться только аккредитованными СМИ по согласованию с командиром части.
3. Фактически вводится запрет на фото- и видеосъемки на УИК в воинских частях, считает электоральный эксперт Станислав Андрейчук: «Представители СМИ могут это делать по согласованию с командиром части, но с трудом можно представить такого командира, который согласует съемку. При этом как раз в таких закрытых сообществах возможность фиксации нарушений особенно важна, теперь же не понятно, как можно будет доказать нарушения, если они произошли на голосовании в воинской части».
4. Закон о госзакупках не будет применяться не только для закупки товаров и услуг ЦИК, региональными избиркомами, но и при закупке товаров и услуг избиркомами регионов и ТИК за счет средств, которые выделяются из бюджетов регионов и федеральных территорий для содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы госвласти.
5. На участках, которые образованы за пределами РФ для голосования россиян, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения, если проведение может представлять угрозу жизни граждан. Об этом должны быть проинформированы МИД и ЦИК. Для голосования за рубежом, в посольствах и консульствах, давно напрашивалась норма о возможности подгонки времени голосования к работе этих учреждений, а не к жесткому времени работы обычных УИК с 8.00 до 20.00, говорит юрист Олег Захаров.
В случае введения военного положения на части территории России до назначения выборов ЦИК не позднее чем через пять дней со дня опубликования решения о назначении выборов (а если военное положение введено после назначения выборов – не позднее чем через пять дней после введения военного положения) проводит консультации с Минобороны, ФСБ и губернатором. После этих консультаций ЦИК принимает решение о назначении выборов с возможностью сокращения сроков избирательных действий, причем в случае, когда военное положение введено уже после назначения выборов, решение о проведении выборов или о невозможности проведения должно быть принято незамедлительно.
Если согласно майскому закону ЦИК должен был информировать президента в случае принятия решения провести выборы, то во время проведения выборов президента он также должен проинформировать Совет Федерации. Если подготовка и проведение выборов после их назначения или принятия решения об их проведении могут представлять угрозу жизни, то выборы откладываются по решению ЦИК, о чем комиссия информирует президента.
В случае если подготовка и проведение выборов представляют опасность для жизни граждан, то по решению ЦИК они могут на этой территории не проводиться или могут быть приостановлены, а затем возобновлены в соответствии с общими сроками избирательной кампании. Если ЦИК принимает такое решение, то он информирует президента, а если это касается выборов президента – то еще и Совет Федерации.
Если весной депутаты контурно прописали проведение выборов при военном положении на какой-либо территории, то теперь – уже более подробно, говорит электоральный юрист Олег Захаров: «Детализировали срок проведения согласований для разного уровня выборов, ввели извещение Совета Федерации для выборов президента. Также дополнили вариантом о том, что делать, в случае если военное положение вводится, когда выборы уже назначены. Последнее может быть связано с тем, что оговаривают потенциальную ситуацию в приграничных областях».