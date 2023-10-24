Госдума изменила порядок проведения выборов при военном положении

Что еще изменится в избирательном законодательстве

1. Региональные избиркомы распределяют выделенные из бюджетов регионов средства на подготовку и проведение выборов в федеральные органы госвласти, также эти деньги распределяют ТИК. Поправки вводят возможность дополнительных выплат членам комиссий с правом решающего голоса. Сейчас им может производиться дополнительная оплата труда за работу в комиссии, а согласно поправкам – также за работу по информированию избирателей за счет средств, которые выделены на проведение выборов из бюджета региона или местного бюджета.

2. На участках, которые образованы в отдаленной воинской части, УИК формируются ТИК (по решению ТИК – командиром воинской части) из числа военнослужащих, находящихся в части, членов их семей, других избирателей, которые проживают в пределах расположения воинской части, в том числе не входящих в резерв составов УИК. Здесь фото- и видеосъемка на УИК в воинских частях может производиться только аккредитованными СМИ по согласованию с командиром части.

3. Фактически вводится запрет на фото- и видеосъемки на УИК в воинских частях, считает электоральный эксперт Станислав Андрейчук: «Представители СМИ могут это делать по согласованию с командиром части, но с трудом можно представить такого командира, который согласует съемку. При этом как раз в таких закрытых сообществах возможность фиксации нарушений особенно важна, теперь же не понятно, как можно будет доказать нарушения, если они произошли на голосовании в воинской части».

4. Закон о госзакупках не будет применяться не только для закупки товаров и услуг ЦИК, региональными избиркомами, но и при закупке товаров и услуг избиркомами регионов и ТИК за счет средств, которые выделяются из бюджетов регионов и федеральных территорий для содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы госвласти.

5. На участках, которые образованы за пределами РФ для голосования россиян, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения, если проведение может представлять угрозу жизни граждан. Об этом должны быть проинформированы МИД и ЦИК. Для голосования за рубежом, в посольствах и консульствах, давно напрашивалась норма о возможности подгонки времени голосования к работе этих учреждений, а не к жесткому времени работы обычных УИК с 8.00 до 20.00, говорит юрист Олег Захаров.