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Власти сообщили о начале строительства железной дороги от Ростова до Крыма

Ведомости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая пройдет по территории региона и соединит Ростов-на-Дону и Крым.

Глава региона сообщил журналистам еще об одном проекте: со стороны Донецка строится железная дорога, она будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. 

«Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», – рассказал Балицкий (цитата по «РИА Новости»).

Правительство утвердило создание «Железных дорог Новороссии»

Проект позволит обезопасить движение транспорта от обстрелов, добавил губернатор. По его словам, противник атакует железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в сторону Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху. Кроме того, строительство поможет решить задачи военных, а также «вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей».

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Оно объединит железные дороги ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечали в пресс-службе кабмина, данный шаг позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок.

5 ноября в правительстве России сообщили, что кабмин выделит 611,1 млн руб. на ускоренное обновление трассы А-290 от Новороссийска до Керчи. Средства из резервного фонда на реконструкцию направят до конца года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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