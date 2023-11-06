Власти сообщили о начале строительства железной дороги от Ростова до Крыма

Проект позволит обезопасить движение транспорта от обстрелов, добавил губернатор. По его словам, противник атакует железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в сторону Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху. Кроме того, строительство поможет решить задачи военных, а также «вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей».