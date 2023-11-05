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Экономика

Кабмин выделит более 600 млн рублей на ускоренное обновление трассы до Керчи

Ведомости

Правительство России профинансирует реконструкцию трассы А-290 Новороссийск – Керчь, средства из резервного фонда в размере 611,1 млн руб. выделят до конца года – для ускорения работ, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным правительства, 321,1 млн руб. пойдет на обновление участка длиной 27 км в Краснодарском крае. Реконструкция, как отмечается, должна увеличить транспортную доступность порта Тамань в регионе.

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Еще 290 млн руб. власти направят на продолжение строительства развязки с железной дорогой в районе 16-го км трассы. Работы позволят снизить аварийность на участке и избежать пробок, пояснили в кабмине.

Зимой 2020 г. был объявлен конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. На дорогу длиной 68 км из федерального бюджета планировали выделить 59 млрд руб. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб.

Первый участок дороги, как сообщалось, пройдет от развязки трасс Краснодар – Керчь и Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Он должен быть сдан в 2024 г. На втором этапе трассу достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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