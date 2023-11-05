Кабмин выделит более 600 млн рублей на ускоренное обновление трассы до Керчи
Правительство России профинансирует реконструкцию трассы А-290 Новороссийск – Керчь, средства из резервного фонда в размере 611,1 млн руб. выделят до конца года – для ускорения работ, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
По данным правительства, 321,1 млн руб. пойдет на обновление участка длиной 27 км в Краснодарском крае. Реконструкция, как отмечается, должна увеличить транспортную доступность порта Тамань в регионе.
Еще 290 млн руб. власти направят на продолжение строительства развязки с железной дорогой в районе 16-го км трассы. Работы позволят снизить аварийность на участке и избежать пробок, пояснили в кабмине.
Зимой 2020 г. был объявлен конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. На дорогу длиной 68 км из федерального бюджета планировали выделить 59 млрд руб. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб.
Первый участок дороги, как сообщалось, пройдет от развязки трасс Краснодар – Керчь и Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Он должен быть сдан в 2024 г. На втором этапе трассу достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.