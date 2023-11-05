Кабмин выделит более 600 млн рублей на ускоренное обновление трассы до Керчи

Первый участок дороги, как сообщалось, пройдет от развязки трасс Краснодар – Керчь и Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Он должен быть сдан в 2024 г. На втором этапе трассу достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.