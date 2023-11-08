Яшину грозит первый штраф за отсутствие маркировки иноагента

6 ноября сообщение о намерении Роскомнадзора появилось в Telegram-канале Яшина. «В письме также есть уведомление о том, что 8 ноября меня в СИЗО навестит государственный цензор из РКН и составит протокол о “правонарушении”. Следующим шагом, судя по всему, станет возбуждение против меня нового уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ», – уточняется в публикации.