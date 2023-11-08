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Общество

Яшину грозит первый штраф за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) намерен составить первый протокол в отношении бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина (признан иноагентом в РФ) из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе, пишет ТАСС.

В отношении политика могут составить протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах). Яшину грозит штраф до 50 000 руб.

Повторное нарушение «порядка деятельности иноагента» может повлечь уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

6 ноября сообщение о намерении Роскомнадзора появилось в Telegram-канале Яшина. «В письме также есть уведомление о том, что 8 ноября меня в СИЗО навестит государственный цензор из РКН и составит протокол о “правонарушении”. Следующим шагом, судя по всему, станет возбуждение против меня нового уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ», – уточняется в публикации.

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Яшин был внесен в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 г. Тогда вместе с ним список пополнили блогер Вероника Белоцерковская и актриса и телеведущая Татьяна Лазарева.

В декабре 2022 г. Яшина приговорили к 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Изначально гособвинение запросило для него девять лет. Помимо этого Яшину запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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