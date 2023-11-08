Яшину грозит первый штраф за отсутствие маркировки иноагента
Роскомнадзор (РКН) намерен составить первый протокол в отношении бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина (признан иноагентом в РФ) из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе, пишет ТАСС.
В отношении политика могут составить протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах). Яшину грозит штраф до 50 000 руб.
Повторное нарушение «порядка деятельности иноагента» может повлечь уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.
6 ноября сообщение о намерении Роскомнадзора появилось в Telegram-канале Яшина. «В письме также есть уведомление о том, что 8 ноября меня в СИЗО навестит государственный цензор из РКН и составит протокол о “правонарушении”. Следующим шагом, судя по всему, станет возбуждение против меня нового уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ», – уточняется в публикации.
Яшин был внесен в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 г. Тогда вместе с ним список пополнили блогер Вероника Белоцерковская и актриса и телеведущая Татьяна Лазарева.
В декабре 2022 г. Яшина приговорили к 8,5 года колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Изначально гособвинение запросило для него девять лет. Помимо этого Яшину запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.