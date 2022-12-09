Путин призвал не подвергать сомнению решения судов
Президент России Владимир Путин считает нецелесообразным подвергать сомнению решения судов. Таким образом он прокомментировал приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), который получил сегодня 8,5 лет по делу о распространении фейков про российскую армию.
«Вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным. Есть определенные, законом обозначенные права защиты граждан. Можно обратиться в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить», — сказал он, выступая на пресс-конференции после саммита стран ЕАЭС.
Помимо этого, Путин поинтересовался, «кто такой Илья Яшин», когда речь зашла о его приговоре. На вопрос журналиста о том, не кажется ли президенту слишком суровым срок в 8,5 лет по статье о фейках, глава государства ответил, что «когда кажется, креститься надо».
Сегодня Мещанский суд Москвы назначил Яшину наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Изначально гособвинение запрашивало для него 9 лет. Помимо этого, Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Он был задержан в Москве 12 июля и на следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. По версии следствия, он распространял ложную информацию о случившемся в Буче в эфире на YouTube-канале от 7 апреля. 22 июля Минюст внес Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.