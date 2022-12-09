Путин призвал не подвергать сомнению решения судов

Помимо этого, Путин поинтересовался, «кто такой Илья Яшин», когда речь зашла о его приговоре. На вопрос журналиста о том, не кажется ли президенту слишком суровым срок в 8,5 лет по статье о фейках, глава государства ответил, что «когда кажется, креститься надо».