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Путин призвал не подвергать сомнению решения судов

Ведомости

Президент России Владимир Путин считает нецелесообразным подвергать сомнению решения судов. Таким образом он прокомментировал приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), который получил сегодня 8,5 лет по делу о распространении фейков про российскую армию. 

«Вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным. Есть определенные, законом обозначенные права защиты граждан. Можно обратиться в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить», — сказал он, выступая на пресс-конференции после саммита стран ЕАЭС. 

Помимо этого, Путин поинтересовался, «кто такой Илья Яшин», когда речь зашла о его приговоре. На вопрос журналиста о том, не кажется ли президенту слишком суровым срок в 8,5 лет по статье о фейках, глава государства ответил, что «когда кажется, креститься надо». 

Сегодня Мещанский суд Москвы назначил Яшину наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Изначально гособвинение запрашивало для него 9 лет. Помимо этого, Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. 

Он был задержан в Москве 12 июля и на следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. По версии следствия, он распространял ложную информацию о случившемся в Буче в эфире на YouTube-канале от 7 апреля. 22 июля Минюст внес Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.

Ранее по теме: Суд отказался исключить Яшина из списка иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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