Суд приговорил Яшина к 8,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию

Оппозиционер был задержан в Москве 12 июля и на следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Согласно фабуле дела, речь идет о о распространении Яшиным ложной информации о случившемся в Буче в ходе эфира на YouTube-канале от 7 апреля.