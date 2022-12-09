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Общество

Суд приговорил Яшина к 8,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию

Ведомости

Мещанский суд Москвы назначил бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом) наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию.

«Суд приговорил: признать Яшина Илью Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — огласила приговор судья Оксана Горюнова.

Кроме того, согласно приговору, Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Суд счел вину подсудимого полностью доказанной, отметив, что Яшин действовал по мотивам политической ненависти с целью формирования негативного отношения к деятельности российской армии на территории Украины в ходе СВО. Прокурор запрашивал для него наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Уголовное дело по существу Мещанский суд Москвы рассматривал в течение двух недель в одном из самых больших залов суда. Поддержать Яшина в суд пришли более сотни соратников и журналистов.

Оппозиционер был задержан в Москве 12 июля и на следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Согласно фабуле дела, речь идет о о распространении Яшиным ложной информации о случившемся в Буче в ходе эфира на YouTube-канале от 7 апреля.

В свою очередь сам бывший муниципальный депутат вину не признал. Он настаивал на политическом мотиве своего уголовного преследования. Адвокаты Яшина также возражали доводам стороны обвинения и просили суд вынести оправдательный приговор.

Минюст РФ 22 июля внес Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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