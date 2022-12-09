Суд приговорил Яшина к 8,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию
Мещанский суд Москвы назначил бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом) наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию.
«Суд приговорил: признать Яшина Илью Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — огласила приговор судья Оксана Горюнова.
Кроме того, согласно приговору, Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Суд счел вину подсудимого полностью доказанной, отметив, что Яшин действовал по мотивам политической ненависти с целью формирования негативного отношения к деятельности российской армии на территории Украины в ходе СВО. Прокурор запрашивал для него наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Уголовное дело по существу Мещанский суд Москвы рассматривал в течение двух недель в одном из самых больших залов суда. Поддержать Яшина в суд пришли более сотни соратников и журналистов.
Оппозиционер был задержан в Москве 12 июля и на следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Согласно фабуле дела, речь идет о о распространении Яшиным ложной информации о случившемся в Буче в ходе эфира на YouTube-канале от 7 апреля.
В свою очередь сам бывший муниципальный депутат вину не признал. Он настаивал на политическом мотиве своего уголовного преследования. Адвокаты Яшина также возражали доводам стороны обвинения и просили суд вынести оправдательный приговор.
Минюст РФ 22 июля внес Яшина в реестр физических лиц — иностранных агентов.