Суд отказался исключить Яшина из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал статус иностранного агента, передает «РИА Новости».
«Исковые требования оставлены без удовлетворения», — отметили в суде. Защита политика настаивала, что он не получал иностранного финансирования.
В настоящее время экс-депутат находится в СИЗО: он обвиняется в распространении фейков про российскую армию.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.
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