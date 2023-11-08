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Совет Федерации одобрил изменения в закон о выборах президента

Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил уточнения в закон о выборах президента России, которые, в частности, касаются агитации и голосования в регионах с военным положением и за рубежом. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Документ представил соавтор поправок – первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

Среди нововведений закона – запрет агитации на заблокированных ресурсах, возможность ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде, допуск на заседания избиркомов представителей СМИ, работающих только на основании трудового договора.

Документ вводит также ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Голосование на территориях, где введено военное положение, предлагается сделать доступнее. Ранее такая возможность была закреплена лишь в отношении новых регионов. Решение о проведении голосования выносит ЦИК РФ после консультаций с Министерством обороны, ФСБ и главой соответствующего региона не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов Советом Федерации.

Предлагается, что за рубежом начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены посольством (консульством). Такое уточнение принято с учетом возможных провокаций, угрожающих жизни и здоровью граждан РФ, отметили в СФ.

Ранее 25 октября поправки в закон о выборах президента приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. 

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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