Совет Федерации одобрил изменения в закон о выборах президента
Совет Федерации (СФ) одобрил уточнения в закон о выборах президента России, которые, в частности, касаются агитации и голосования в регионах с военным положением и за рубежом. Об этом сообщили в Совете Федерации.
Документ представил соавтор поправок – первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.
Среди нововведений закона – запрет агитации на заблокированных ресурсах, возможность ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде, допуск на заседания избиркомов представителей СМИ, работающих только на основании трудового договора.
Документ вводит также ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.
Голосование на территориях, где введено военное положение, предлагается сделать доступнее. Ранее такая возможность была закреплена лишь в отношении новых регионов. Решение о проведении голосования выносит ЦИК РФ после консультаций с Министерством обороны, ФСБ и главой соответствующего региона не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов Советом Федерации.
Предлагается, что за рубежом начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены посольством (консульством). Такое уточнение принято с учетом возможных провокаций, угрожающих жизни и здоровью граждан РФ, отметили в СФ.
Ранее 25 октября поправки в закон о выборах президента приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.