Совет Федерации одобрил изменения в закон о выборах президента

Голосование на территориях, где введено военное положение, предлагается сделать доступнее. Ранее такая возможность была закреплена лишь в отношении новых регионов. Решение о проведении голосования выносит ЦИК РФ после консультаций с Министерством обороны, ФСБ и главой соответствующего региона не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов Советом Федерации.