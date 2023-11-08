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Российские авиакомпании с начала года перевезли около 90 млн пассажиров

Ведомости

Российские авиакомпании с начала года перевезли почти 90 млн пассажиров, заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, пишет ТАСС.

«Есть уже данные [по перевозкам] за 10 месяцев [январь – октябрь], они приблизительные, точные будут примерно через неделю, но мы выходим примерно на 90 млн пассажиров», – сказал замминистра.

Он добавил, что за первые девять месяцев перевозки составили порядка 81,1 млн пассажиров – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 г. По итогам года пассажиропоток может составить 103 млн человек, отметил Чалик.

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Пассажиропоток по итогам прошлого года составил 95,1 млн человек, писали «Ведомости». Таким образом, итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной весной 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным.

После начала боевых действий на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Ряд стран Запада закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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