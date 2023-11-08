Российские авиакомпании с начала года перевезли около 90 млн пассажиров
Российские авиакомпании с начала года перевезли почти 90 млн пассажиров, заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, пишет ТАСС.
«Есть уже данные [по перевозкам] за 10 месяцев [январь – октябрь], они приблизительные, точные будут примерно через неделю, но мы выходим примерно на 90 млн пассажиров», – сказал замминистра.
Он добавил, что за первые девять месяцев перевозки составили порядка 81,1 млн пассажиров – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 г. По итогам года пассажиропоток может составить 103 млн человек, отметил Чалик.
Пассажиропоток по итогам прошлого года составил 95,1 млн человек, писали «Ведомости». Таким образом, итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной весной 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным.
После начала боевых действий на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Ряд стран Запада закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.