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Минэкономразвития начало составлять списки турфирм для поездок в Иран и КНР

Ведомости

Министерство экономического развития РФ начало формировать списки туроператоров на 2024 г., которые смогут организовывать групповые безвизовые туристические поездки в Иран и Китай. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чтобы попасть в список, туроператорам нужно соблюсти ряд требований, в том числе работать в сфере въездного и/или выездного туризма, а также быть зачисленным в единый федеральный реестр.

На данный момент в списках на китайском направлении значатся 364 оператора из 56 российских регионов, а на иранском направлении – 260 фирм из 62 регионов.

Ранее по теме: Россия предложила отменить туристические визы пяти странам

Россия и Китай возобновили групповые безвизовые поездки с 1 августа. Ранее соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Первые 23 туриста из китайского города Сиань прибыли в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов 10 августа. 11 сентября Россия предложила отменить туристические визы еще пяти странам. В их число вошли Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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