Минэкономразвития начало составлять списки турфирм для поездок в Иран и КНР

Россия и Китай возобновили групповые безвизовые поездки с 1 августа. Ранее соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Первые 23 туриста из китайского города Сиань прибыли в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов 10 августа. 11 сентября Россия предложила отменить туристические визы еще пяти странам. В их число вошли Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.