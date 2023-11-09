Минэкономразвития начало составлять списки турфирм для поездок в Иран и КНР
Министерство экономического развития РФ начало формировать списки туроператоров на 2024 г., которые смогут организовывать групповые безвизовые туристические поездки в Иран и Китай. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Чтобы попасть в список, туроператорам нужно соблюсти ряд требований, в том числе работать в сфере въездного и/или выездного туризма, а также быть зачисленным в единый федеральный реестр.
На данный момент в списках на китайском направлении значатся 364 оператора из 56 российских регионов, а на иранском направлении – 260 фирм из 62 регионов.
Россия и Китай возобновили групповые безвизовые поездки с 1 августа. Ранее соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Первые 23 туриста из китайского города Сиань прибыли в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов 10 августа. 11 сентября Россия предложила отменить туристические визы еще пяти странам. В их число вошли Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.