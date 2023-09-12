Россия предложила отменить туристические визы пяти странам

Россия предложила отменить туристические визы пяти странамВ их число вошли Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия
Россия предложила полную взаимную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе сессии Восточного экономического форума «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности».
«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, это государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», – цитирует министра ТАСС.
Соглашения о групповых безвизовых туристических поездках «заработали недавно с Ираном и Китаем, не все еще работает идеально, требуются дополнительные усилия, будем это всё обсуждать. По Индии ставим такую же задачу, индийской стороне сделали такое предложение», напомнил Решетников.
По словам источника, близкого к российскому правительству, в российском предложении говорится об отмене туристических виз как для граждан этих стран, так и для граждан России в них. «Ведомости» направили запрос в МИД России и посольства названных Решетниковым пяти стран.
Для российской туриндустрии это решение имеет огромное значение и гарантирует серьезные перспективы, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Эти страны внесены в перечень государств, жители которых могут получать российские электронные визы. Но анкета очень формализована и сложна для заполнения туристами. И снятие визового барьера может привести к существенному росту турпотока в пиковые летние периоды, сказал эксперт.
Мурадян считает, что на сегодняшний день Россия как туристическое направление привлекательна для представителей бизнеса из этих стран, хотя, как показывают допандемийные данные, потенциал классического рекреационного туризма значительно выше. В качестве основных локаций для туристов с Ближнего Востока и Малайзии Мурадян назвал Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что турпотоки в столичные регионы способствуют популярности городов и регионов – «сателлитов»: Сергиева Посада, Карелии, Петергофа. Приоритетом Министерства экономического развития, по мнению эксперта, должно быть стимулирование «возвратных туристов» (туристы, которые приедут еще раз через некоторое время), способных расширить географию на Байкал, Дальний Восток и Сочи. Последнее направление, как отметил Мурадян, может быть популярно ввиду наличия горнолыжных курортов и игровых зон.