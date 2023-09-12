Россия предложила отменить туристические визы пяти странам

Мурадян считает, что на сегодняшний день Россия как туристическое направление привлекательна для представителей бизнеса из этих стран, хотя, как показывают допандемийные данные, потенциал классического рекреационного туризма значительно выше. В качестве основных локаций для туристов с Ближнего Востока и Малайзии Мурадян назвал Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что турпотоки в столичные регионы способствуют популярности городов и регионов – «сателлитов»: Сергиева Посада, Карелии, Петергофа. Приоритетом Министерства экономического развития, по мнению эксперта, должно быть стимулирование «возвратных туристов» (туристы, которые приедут еще раз через некоторое время), способных расширить географию на Байкал, Дальний Восток и Сочи. Последнее направление, как отметил Мурадян, может быть популярно ввиду наличия горнолыжных курортов и игровых зон.