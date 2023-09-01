Этим летом за границей отдохнули более 4,8 млн россиян

ОАЭ этим летом приняли 600 000 россиян, несмотря на то что летний сезон в стране считается «низким», отмечает Горин. Это больше, чем даже в допандемийном 2019 г. Горин объясняет это «грамотной маркетинговой политикой» курортов. Также рос турпоток в Египет, Таиланд. В целом организованный выездной туризм показывает в этом году хорошую положительную динамику благодаря тому, что туроператоры смогли справиться с логистическими сложностями, платежными решениями, а также с пакетными предложениями для туристов, в том числе по странам Евросоюза, говорит Горин. Благодаря этому доля организованных путешественников выросла с традиционных 60% до 80%, резюмирует вице-президент АТОР.