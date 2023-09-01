Этим летом за границей отдохнули более 4,8 млн россиян

Этим летом за границей отдохнули более 4,8 млн россиянЭто на 37% больше, чем в прошлом летнем сезоне
В завершившемся летнем сезоне, по предварительным оценкам АТОР, за границу съездили около 4,8 млн россиян, в то время как внутри страны отдохнули около 14,5 млн человек.
От 94 до 98% продаж у массовых туроператоров пришлось всего на 10 стран. В первой пятерке – Турция, ОАЭ, Египет, Абхазия и Таиланд. Турцию в июне – августе посетили, за вычетом транзитных путешественников, около 2,25 млн человек (+7% к прошлому году). По данным пяти крупнейших туроператоров на турецком направлении (Coral Travel, ANEX, PEGAS Touristik, FUN & SUN, «Интурист» TEZ Tour), средний чек летнего тура в Турцию колебался в диапазоне 80-140 000 руб. на 1 человека при средней длительности тура в 8-9 ночей.
Повышение стоимости туров и коррекция курса российской валюты почти на 80% по сравнению с прошлым годом привели к снижению турпотока в эту страну, говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин. В середине сезона турецкие отели начали предлагать существенные скидки, в том числе уже и на осенний сезон, говорит основательница Mayel Travel Майя Котляр. По ее словам, на Эгейском побережье – Бодрум, Мармарис, Фетхие, Оздере и др. – отельеры предлагают скидки 15-20% по сравнению с летом вплоть до середины октября.
Доля Турции в продажах туроператоров уменьшилась за счет конкуренции с другими направлениями. Около 1 млн человек посетили этим летом Абхазию (на 25% больше, чем в 2022 г.). По оценкам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, из 1 млн российских туристов этим летом около половины разместились в отелях через туроператоров, еще около 100 000 посетили страну с организованными экскурсиями, а 400 000 были самостоятельными туристами.
ОАЭ этим летом приняли 600 000 россиян, несмотря на то что летний сезон в стране считается «низким», отмечает Горин. Это больше, чем даже в допандемийном 2019 г. Горин объясняет это «грамотной маркетинговой политикой» курортов. Также рос турпоток в Египет, Таиланд. В целом организованный выездной туризм показывает в этом году хорошую положительную динамику благодаря тому, что туроператоры смогли справиться с логистическими сложностями, платежными решениями, а также с пакетными предложениями для туристов, в том числе по странам Евросоюза, говорит Горин. Благодаря этому доля организованных путешественников выросла с традиционных 60% до 80%, резюмирует вице-президент АТОР.