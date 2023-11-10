Суд арестовал экс-гендиректора «Авиатики» по делу о хищениях в Минпромторге
Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал бывшего генерального директора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова, который проходит основным фигурантом по делу о хищениях в Минпромторге при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности, передает ТАСС.
Пьянков будет находиться в СИЗО как минимум до 8 января. Следствие настаивало на аресте мужчины в связи с его возможными попытками скрыться от расследования и предупредить соучастников в Минпромторге. Сам Пьянков отметил, что раскаялся и сотрудничает со следствием.
По информации ТАСС, речь идет о хищениях на сумму свыше 240 млн руб., которые Минпромторг выделил университету МИРЭА на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) «Адаптация». Предполагалось, что эти средства будут направлены в том числе на создание программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности, разработку типового электронно-цифрового макета судна унифицированного российского формата хранения проектной документации.
Уголовное дело по факту хищений было возбуждено полгода назад. По версии следствия, преступления могли произойти в период с 2016 по 2018 г. Пьянков был директором «Авиатики» до 2021 г.