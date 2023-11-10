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Суд арестовал экс-гендиректора «Авиатики» по делу о хищениях в Минпромторге

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал бывшего генерального директора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова, который проходит основным фигурантом по делу о хищениях в Минпромторге при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности, передает ТАСС. 

Пьянков будет находиться в СИЗО как минимум до 8 января. Следствие настаивало на аресте мужчины в связи с его возможными попытками скрыться от расследования и предупредить соучастников в Минпромторге. Сам Пьянков отметил, что раскаялся и сотрудничает со следствием. 

По информации ТАСС, речь идет о хищениях на сумму свыше 240 млн руб., которые Минпромторг выделил университету МИРЭА на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) «Адаптация». Предполагалось, что эти средства будут направлены в том числе на создание программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности, разработку типового электронно-цифрового макета судна унифицированного российского формата хранения проектной документации. 

Уголовное дело по факту хищений было возбуждено полгода назад. По версии следствия, преступления могли произойти в период с 2016 по 2018 г. Пьянков был директором «Авиатики» до 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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