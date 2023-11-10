Суд арестовал экс-гендиректора «Авиатики» по делу о хищениях в Минпромторге

Пьянков будет находиться в СИЗО как минимум до 8 января. Следствие настаивало на аресте мужчины в связи с его возможными попытками скрыться от расследования и предупредить соучастников в Минпромторге. Сам Пьянков отметил, что раскаялся и сотрудничает со следствием.