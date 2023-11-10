Минпросвещения: зимой школы могут самостоятельно переносить начало уроков
В период сокращения светового дня школы могут самостоятельно принимать решение о переносе начала уроков на более позднее время. Об этом первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев напомнил в ответе на обращение руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева, пишет ТАСС.
«Вопрос о целесообразности введения более позднего начала учебных занятий в период сокращения светового дня может быть урегулирован на уровне образовательной организации», – пояснил он.
Бугаев также отметил, что в России не было исследований, посвященных влиянию переноса уроков на более позднее время из-за сокращения светового дня на успеваемость детей.
В середине октября Нечаев направил обращение к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением начинать занятия в школах на час позже в связи с сокращением светового дня. По его словам, это будет способствовать улучшению самочувствия детей и сделает дорогу до школы более безопасной.
Россия с 2014 г. перешла на постоянное зимнее время, тогда президент России Владимир Путин подписал закон «Об исчислении времени», который вступил в силу 26 октября 2014 г. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличилось с девяти до 11. До 2011 г. в России ежегодно меняли время два раза – осенью и весной, в период с 2011 по 2014 г. Россия жила по летнему времени.
В конце июня в Госдуме зарегистрировали законопроект о возвращении перехода на зимнее время. По мнению авторов инициативы, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце сентября. Первое чтение документа пока не проходило.