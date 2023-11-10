Минпросвещения: зимой школы могут самостоятельно переносить начало уроков

В конце июня в Госдуме зарегистрировали законопроект о возвращении перехода на зимнее время. По мнению авторов инициативы, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце сентября. Первое чтение документа пока не проходило.