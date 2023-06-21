В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время
Законопроект о возврате перехода не летнее время, который предполагает перевод часов на 1 час вперед в период с марта по октябрь, внесен в Госдуму. Об этом сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
Авторами законопроекта указаны депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Ольга Алимова. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу 1 марта 2024 г.
Законопроект о возврате перехода на летнее время был направлен на рассмотрение в правительство в феврале 2023 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отмена перехода с летнего на зимнее время и обратно привела к «существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00». В частности, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами. По мнению авторов инициативы, переход только на зимнее время привел к тому, что большинство регионов ежегодно теряет больше 200 часов светлого времени суток.
Россия с 2014 г. перешла на постоянное зимнее время, тогда президент России Владимир Путин подписал закон «Об исчислении времени», который вступил в силу 26 октября 2014 г. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличилось с 9 до 11. До 2011 г. в России ежегодно меняли время два раза – осенью и весной, в период с 2011 по 2014 г. Россия жила по летнему времени.