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В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время

Ведомости

Законопроект о возврате перехода не летнее время, который предполагает перевод часов на 1 час вперед в период с марта по октябрь, внесен в Госдуму. Об этом сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Авторами законопроекта указаны депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Ольга Алимова. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу 1 марта 2024 г. 

Законопроект о возврате перехода на летнее время был направлен на рассмотрение в правительство в феврале 2023 г. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отмена перехода с летнего на зимнее время и обратно привела к «существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00». В частности, из-за перехода на зимнее время нарушился режим дня, сократился световой день и, как следствие, это привело к тому, что людям сейчас не хватает времени, чтобы заниматься привычными делами. По мнению авторов инициативы, переход только на зимнее время привел к тому, что большинство регионов ежегодно теряет больше 200 часов светлого времени суток.

Россия с 2014 г. перешла на постоянное зимнее время, тогда президент России Владимир Путин подписал закон «Об исчислении времени», который вступил в силу 26 октября 2014 г. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличилось с 9 до 11. До 2011 г. в России ежегодно меняли время два раза – осенью и весной, в период с 2011 по 2014 г. Россия жила по летнему времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных