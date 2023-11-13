Директор турфирмы получил четыре года колонии после гибели туристов на Камчатке

Группа из десяти туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевской вулкан 30 августа 2022 г. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов и сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. По информации прокуратуры, один человек погиб сразу от полученных травм, еще восемь туристов, в том числе гид, не могли передвигаться из-за полученных травм и погибли от переохлаждения.