Директор турфирмы получил четыре года колонии после гибели туристов на Камчатке
Директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края. Он организовал восхождение на Ключевской вулкан в конце августа 2022 г., в котором погибли 9 человек.
Суд установил, что несмотря на закрытие Ключевской сопки для посещения туристами, Степанов разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан. Это объявление увидели жители Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев, которые в общей сложности перевели компании около 1 млн руб.
Группа из десяти туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевской вулкан 30 августа 2022 г. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов и сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. По информации прокуратуры, один человек погиб сразу от полученных травм, еще восемь туристов, в том числе гид, не могли передвигаться из-за полученных травм и погибли от переохлаждения.
Спасатели четыре раза пытались высадиться у места гибели туристов, однако сильные порывы ветра до 20 м/с и пепла, который поднимался со склона вулкана, не давали им этого сделать.
Восхождение на вулкан проходило без разрешения природного парка и по неутвержденному маршруту. Кроме того, сопровождавшие гиды не имели необходимой квалификации, рассказали в прокуратуре.
Степанов был задержан 5 сентября, 7 сентября он был арестован в рамках расследования уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). Максимальное наказание по последней статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.