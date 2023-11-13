Газета
Общество

Директор турфирмы получил четыре года колонии после гибели туристов на Камчатке

Ведомости

Директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края. Он организовал восхождение на Ключевской вулкан в конце августа 2022 г., в котором погибли 9 человек.

Суд установил, что несмотря на закрытие Ключевской сопки для посещения туристами, Степанов разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан. Это объявление увидели жители Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев, которые в общей сложности перевели компании около 1 млн руб.

Группа из десяти туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевской вулкан 30 августа 2022 г. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов и сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. По информации прокуратуры, один человек погиб сразу от полученных травм, еще восемь туристов, в том числе гид, не могли передвигаться из-за полученных травм и погибли от переохлаждения.

Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на сложные маршруты

Спасатели четыре раза пытались высадиться у места гибели туристов, однако сильные порывы ветра до 20 м/с и пепла, который поднимался со склона вулкана, не давали им этого сделать.

Восхождение на вулкан проходило без разрешения природного парка и по неутвержденному маршруту. Кроме того, сопровождавшие гиды не имели необходимой квалификации, рассказали в прокуратуре.

Степанов был задержан 5 сентября, 7 сентября он был арестован в рамках расследования уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). Максимальное наказание по последней статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных