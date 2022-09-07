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Суд арестовал директора турфирмы после гибели туристов на Камчатке

Ведомости

Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО на два месяца Андрея Степанова, директора турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей восхождение на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, в результате которого погибли девять человек, сообщил ТАСС.

«Суд постановил ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток – до 2 ноября», – сказал судья. Свое решение он объяснил тем, что представленные доказательства, в том числе протоколы обыска и опроса свидетелей, подтверждают его причастность к преступлению. Сам Степанов просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на то, что он сотрудничал со следствием.

По факту гибели людей было возбуждено два уголовных дела, объединенных в одно производство – по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).

Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. На следующий день стало известно о еще одном погибшем, позже — еще о двух. Спасателями были предприняты четыре попытки высадиться у места гибели туристов, однако сильные порывы ветра до 20 м/с и пепла, который поднимается со склона вулкана, не давали им этого сделать. Директор турфирмы был задержан 5 сентября. Троих выживших удалось эвакуировать вертолетом МЧС 6 сентября.

Ранее сегодня спасатели смогли завершить эвакуацию тел девяти погибших туристов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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