Спасатели эвакуировали тела погибших на Ключевской сопке

Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. Сегодня с родными связались остальные трое пропавших туристов. Они сообщили, что с ними все в порядке. На следующий день стало известно о еще одном погибшем, позже — еще о двух.