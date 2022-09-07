Спасатели эвакуировали тела погибших на Ключевской сопке
Спасатели на Камчатке завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку, об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 м и в два захода забрали тела погибших и доставили их в (поселок. — Ред.) Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», — сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Накануне, 6 сентября, с высоты 3300 м вертолетом МЧС эвакуировали троих выживших – двоих туристов и гида. Их доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района, планируется, что оттуда в Петропавловск их заберет борт медицины катастроф.
Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. Сегодня с родными связались остальные трое пропавших туристов. Они сообщили, что с ними все в порядке. На следующий день стало известно о еще одном погибшем, позже — еще о двух.
Тогда спасатели пытались 4 раза высадиться у места гибели туристов, однако сильные порывы ветра до 20 м/с и пепла, который поднимается со склона вулкана, не давали им этого сделать. В частности, было предпринято две попытки приземлиться на высоте 3300 м, где находились выжившие туристы и гид, однако порывы ветра до 30 м/с не позволили этого сделать.
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