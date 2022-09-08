Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на сложные маршруты
Туристические группы не должны выходить на сложные маршруты без разрешения квалификационной комиссии, прокомментировал гибель девяти человек при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на итоговом брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает «Интерфакс».
«Надо, я думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрута квалификационной комиссией группа не могла выйти на маршрут, во всяком случае, не могла зарегистрироваться», – считает полпред.
Трутнев также предположил, что только сертификацией гидов проблему не решить, поскольку в данном случае восхождение по сложности приравнивается к пятой категории по принятой классификации и проверке необходимо было подвергать всех участников. По его словам, группа, с которой произошла трагедия, не подавала заявку маршрута на квалификационную комиссию и официальный допуск для восхождения ей не давался.
Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. На следующий день стало известно о еще одном погибшем, позже — еще о двух. Спасателями были предприняты четыре попытки высадиться у места гибели туристов, однако сильные порывы ветра до 20 м/с и пепла, который поднимается со склона вулкана, не давали им этого сделать. Директор организовавшей восхождение турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов был задержан 5 сентября, 7 сентября он был арестован на два месяца в рамках расследования уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).
Троих выживших удалось эвакуировать вертолетом МЧС 6 сентября, на следующий день спасатели смогли завершить эвакуацию тел девяти погибших туристов.