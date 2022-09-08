Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на сложные маршруты

Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших, которые сорвались с высоты около 4150 м. Сам гид сломал ногу. На следующий день стало известно о еще одном погибшем, позже — еще о двух. Спасателями были предприняты четыре попытки высадиться у места гибели туристов, однако сильные порывы ветра до 20 м/с и пепла, который поднимается со склона вулкана, не давали им этого сделать. Директор организовавшей восхождение турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов был задержан 5 сентября, 7 сентября он был арестован на два месяца в рамках расследования уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).