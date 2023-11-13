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Обвиняемый в попытке убийства Соловьева должен был получить 1 млн рублей и жилье

Ведомости

Уроженец Эстонии Максим Дружинин признался в покушении на убийство телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС. В качестве гонорара ему обещали 1 млн руб., жилье на Украине и паспорт этой страны.

Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. На сегодняшнем заседании Дружинин дал противоречивые показания, поэтому прокурор зачитала полученные в ходе предварительного следствия сведения. В них говорится, что мужчина ранее признал вину и раскаялся. До преступления он должен был получить 400 000 руб., а еще 600 000 руб. – после его совершения.

Дружинин действовал не один, а в составе группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»). Подготовка убийства велась по плану, который подготовила украинская разведка, сообщает ТАСС.

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Злоумышленники разрабатывали несколько вариантов: взорвать личный автомобиль Соловьева или использовать курьера, который должен был доставить телеведущему еду. Чтобы отвлечь в день преступления правоохранителей, они планировали в другом районе Москвы атаковать коктейлями Молотова полицейскую машину. Но за несколько дней до предполагаемого подрыва ФСБ России совместно с СК РФ задержала всех фигурантов.

По информации следствия, группировка готовились также к нападению на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.

Ранее дело одного из фигурантов Василия Стрижакова было передано во Второй Западный окружной военный суд. Помимо покушения на убийство Стрижаков обвиняется в незаконном обороте и изготовлении оружия, в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, в участии в террористической организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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