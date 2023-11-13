Обвиняемый в попытке убийства Соловьева должен был получить 1 млн рублей и жилье
Уроженец Эстонии Максим Дружинин признался в покушении на убийство телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС. В качестве гонорара ему обещали 1 млн руб., жилье на Украине и паспорт этой страны.
Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. На сегодняшнем заседании Дружинин дал противоречивые показания, поэтому прокурор зачитала полученные в ходе предварительного следствия сведения. В них говорится, что мужчина ранее признал вину и раскаялся. До преступления он должен был получить 400 000 руб., а еще 600 000 руб. – после его совершения.
Дружинин действовал не один, а в составе группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»). Подготовка убийства велась по плану, который подготовила украинская разведка, сообщает ТАСС.
Злоумышленники разрабатывали несколько вариантов: взорвать личный автомобиль Соловьева или использовать курьера, который должен был доставить телеведущему еду. Чтобы отвлечь в день преступления правоохранителей, они планировали в другом районе Москвы атаковать коктейлями Молотова полицейскую машину. Но за несколько дней до предполагаемого подрыва ФСБ России совместно с СК РФ задержала всех фигурантов.
По информации следствия, группировка готовились также к нападению на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.
Ранее дело одного из фигурантов Василия Стрижакова было передано во Второй Западный окружной военный суд. Помимо покушения на убийство Стрижаков обвиняется в незаконном обороте и изготовлении оружия, в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, в участии в террористической организации.