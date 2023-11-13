Обвиняемый в попытке убийства Соловьева должен был получить 1 млн рублей и жилье

Злоумышленники разрабатывали несколько вариантов: взорвать личный автомобиль Соловьева или использовать курьера, который должен был доставить телеведущему еду. Чтобы отвлечь в день преступления правоохранителей, они планировали в другом районе Москвы атаковать коктейлями Молотова полицейскую машину. Но за несколько дней до предполагаемого подрыва ФСБ России совместно с СК РФ задержала всех фигурантов.