В военный суд поступило дело о покушении на Владимира Соловьева
Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова о подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева, следует из картотеки суда.
19 октября материалы дела были переданы судье Олегу Белоусову. Стрижаков обвиняется в покушении на убийство (ч.1 ст.30 п.п. «б», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ), в незаконном обороте (ч. 2, ст. 222 УК РФ) и изготовлении оружия (ч. 3, ст. 223 УК РФ), в незаконном обороте (ч. 4, ст. 222.1 УК РФ) и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3, ст. 223.1 УК РФ), а также в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5).
В апреле 2022 г. ФСБ сообщила, что совместно со Следственным комитетом (СК) задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). Они, по версии следствия, по заданию Службы безопасности Украины планировали убийство Соловьева. Тогда отмечалось, что они дают признательные показания. Следствие также считало, что они готовились к нападению на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.
В июле 2023 г. председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости» рассказал, что всего в уголовном деле восемь фигурантов – Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Денис Абраров, Андрей Волков, Тимофей Мокий и Стрижаков. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые знакомились с материалами.
В апреле 2022 г. на заседании по мере пресечения Стрижакову было озвучено, что он уже был судим – в 2004 г. за продажу наркотиков, в 2010 г. за покушение на убийство. Оба раза суд принимал решение отправить его на принудительное лечение, уточнил он.