В военный суд поступило дело о покушении на Владимира Соловьева

В апреле 2022 г. на заседании по мере пресечения Стрижакову было озвучено, что он уже был судим – в 2004 г. за продажу наркотиков, в 2010 г. за покушение на убийство. Оба раза суд принимал решение отправить его на принудительное лечение, уточнил он.