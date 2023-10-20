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В военный суд поступило дело о покушении на Владимира Соловьева

Ведомости

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова о подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева, следует из картотеки суда.

19 октября материалы дела были переданы судье Олегу Белоусову. Стрижаков обвиняется в покушении на убийство (ч.1 ст.30 п.п. «б», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ), в незаконном обороте (ч. 2, ст. 222 УК РФ) и изготовлении оружия (ч. 3, ст. 223 УК РФ), в незаконном обороте (ч. 4, ст. 222.1 УК РФ) и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3, ст. 223.1 УК РФ), а также в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5).

В апреле 2022 г. ФСБ сообщила, что совместно со Следственным комитетом (СК) задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). Они, по версии следствия, по заданию Службы безопасности Украины планировали убийство Соловьева. Тогда отмечалось, что они дают признательные показания. Следствие также считало, что они готовились к нападению на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.

В июле 2023 г. председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости» рассказал, что всего в уголовном деле восемь фигурантов – Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Денис Абраров, Андрей Волков, Тимофей Мокий и Стрижаков. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые знакомились с материалами.

В апреле 2022 г. на заседании по мере пресечения Стрижакову было озвучено, что он уже был судим – в 2004 г. за продажу наркотиков, в 2010 г. за покушение на убийство. Оба раза суд принимал решение отправить его на принудительное лечение, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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