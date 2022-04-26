Суд арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на Владимира Соловьева

Суд арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на Владимира СоловьеваОни не признали своей вины
Басманный районный суд Москвы арестовал двоих предполагаемых членов неонацистской запрещенной террористической организации National Socialism / White Power Василия Стрижакова и Максима Дружинина. Их подозревают в воспрепятствованию журналистской деятельности, сопряженном с насилием (ч. 3 ст. 144 УК) и покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).
25 апреля о задержании подозреваемых заявил сначала президент России Владимир Путин, а затем ЦОС ФСБ. По версии следствия, они готовили нападения на телеведущего Владимира Соловьева, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.
Изначально задержали шестерых членов запрещенной неонацистской террористической организации National Socialism / White Power. «В ходе обысков изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика», – сообщили в ФСБ.
В Басманный районный суд 26 апреля Москвы поступили ходатайства об аресте в отношении двух из них. Одного из шести задержанных не смогли доставить в суд. Материалы в отношении еще трех подозреваемых Басманный суд рассмотрит в среду, 27 апреля.
По ходатайству прокурора суд закрыл оба заседания по избранию меры пресечения, поскольку «затронуты интересы госбезопасности».
Причем обвиняемый Стрижаков ходатайство обвинения поддержал. Тот ранее уже был судим, следовало из сведений, озвученных в открытой части заседания. Первый раз – по ст. 228.1 УК за продажу наркотиков в 2004 г., а второй – за покушение на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) в 2010 г. Оба раза суд принимал решение отправить его на принудительное лечение, сказал обвиняемый судье Наталье Дударь.
Дружинин и его адвокат настаивали на проведении открытого слушания. «В материалах дела отсутствуют сведения, чтобы рассматривать ходатайство в закрытом заседании», – сказала адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Дружинина. Тот ранее не был судим и сообщил, что работает маляром в компании РЖД.
Ни Стрижаков, ни Дружинин своей вины не признали. По словам Сидоркиной, представляющей интересы Дружинина, ее подзащитному «подкинули две бутылки с зажигательной смесью», а вопросы на допросе касались в основном ситуации на Украине. Дело, по словам Сидоркиной, было возбуждено на основании заявления Соловьева. «Ведомости» направили ему запрос.
В следственном изоляторе подозреваемые пробудут минимум до 25 июня.