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Общество

Суд арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на Владимира Соловьева

Они не признали своей вины
Марина Царева
Максим Стулов / Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал двоих предполагаемых членов неонацистской запрещенной террористической организации National Socialism / White Power Василия Стрижакова и Максима Дружинина. Их подозревают в воспрепятствованию журналистской деятельности, сопряженном с насилием (ч. 3 ст. 144 УК) и покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

25 апреля о задержании подозреваемых заявил сначала президент России Владимир Путин, а затем ЦОС ФСБ. По версии следствия, они готовили нападения на телеведущего Владимира Соловьева, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов. 

Изначально задержали шестерых членов запрещенной неонацистской террористической организации National Socialism / White Power. «В ходе обысков изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика», – сообщили в ФСБ. 

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В Басманный районный суд 26 апреля Москвы поступили ходатайства об аресте в отношении двух из них. Одного из шести задержанных не смогли доставить в суд. Материалы в отношении еще трех подозреваемых Басманный суд рассмотрит в среду, 27 апреля.

По ходатайству прокурора суд закрыл оба заседания по избранию меры пресечения, поскольку  «затронуты интересы госбезопасности».

Причем обвиняемый Стрижаков ходатайство обвинения поддержал. Тот ранее уже был судим, следовало из сведений, озвученных в открытой части заседания. Первый раз – по ст. 228.1 УК за продажу наркотиков в 2004 г., а второй – за покушение на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) в 2010 г. Оба раза суд принимал решение отправить его на принудительное лечение, сказал обвиняемый судье Наталье Дударь.

Дружинин и его адвокат настаивали на проведении открытого слушания. «В материалах дела отсутствуют сведения, чтобы рассматривать ходатайство в закрытом заседании», – сказала адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Дружинина. Тот ранее не был судим и сообщил, что работает маляром в компании РЖД.

Ни Стрижаков, ни Дружинин своей вины не признали. По словам Сидоркиной, представляющей интересы Дружинина, ее подзащитному «подкинули две бутылки с зажигательной смесью», а вопросы на допросе касались в основном ситуации на Украине. Дело, по словам Сидоркиной, было возбуждено на основании заявления Соловьева. «Ведомости» направили ему запрос.

В следственном изоляторе подозреваемые пробудут минимум до 25 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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