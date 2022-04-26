Суд арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на Владимира Соловьева

Причем обвиняемый Стрижаков ходатайство обвинения поддержал. Тот ранее уже был судим, следовало из сведений, озвученных в открытой части заседания. Первый раз – по ст. 228.1 УК за продажу наркотиков в 2004 г., а второй – за покушение на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) в 2010 г. Оба раза суд принимал решение отправить его на принудительное лечение, сказал обвиняемый судье Наталье Дударь.