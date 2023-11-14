Суд в Москве арестовал двоих обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева, которые обвиняются в подготовке диверсии в одной из воинских частей Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Мельникова и Михеева обвиняют по ч. 2. ст. 281 УК РФ (диверсия с посягательством на объекты ВС РФ). Максимальное наказание по статье – до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, фигуранты дела планировали поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. «Коммерсантъ» пишет, что Мельников и Михеев проникли на территорию воинской части 8 ноября, чтобы разведать обстановку. Спустя два дня злоумышленники снова прибыли к воинской части с бутылками с зажигательной смесью, где были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ.
Следствие считает, что Михеев и Мельников действовали по заданию украинских спецслужб, пишет ТАСС.
13 ноября УФСБ России по Красноярскому краю сообщила о задержании местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. По информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России, расположенных на территории Красноярского края. В частности, он сделал снимки Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Мужчина утверждает, что сотрудничество ему предложили представители СБУ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), по которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Он арестован.