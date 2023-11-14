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Суд в Москве арестовал двоих обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

Ведомости

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева, которые обвиняются в подготовке диверсии в одной из воинских частей Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Мельникова и Михеева обвиняют по ч. 2. ст. 281 УК РФ (диверсия с посягательством на объекты ВС РФ). Максимальное наказание по статье – до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты дела планировали поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. «Коммерсантъ» пишет, что Мельников и Михеев проникли на территорию воинской части 8 ноября, чтобы разведать обстановку. Спустя два дня злоумышленники снова прибыли к воинской части с бутылками с зажигательной смесью, где были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ.

Следствие считает, что Михеев и Мельников действовали по заданию украинских спецслужб, пишет ТАСС.

13 ноября УФСБ России по Красноярскому краю сообщила о задержании местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. По информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России, расположенных на территории Красноярского края. В частности, он сделал снимки Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Мужчина утверждает, что сотрудничество ему предложили представители СБУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), по которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Он арестован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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