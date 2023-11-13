ФСБ сообщила о задержании жителя Красноярского края по делу о госизмене

Мужчина признался, что чуть больше полугода назад на него вышли представители СБУ и предложили сотрудничество. В то же время, по информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России, расположенных на территории Красноярского края. В частности, он сделал снимки красноярской ГЭС и расположенной рядом части.