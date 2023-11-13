ФСБ сообщила о задержании жителя Красноярского края по делу о госизмене
Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «РИА Новости».
Мужчина признался, что чуть больше полугода назад на него вышли представители СБУ и предложили сотрудничество. В то же время, по информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России, расположенных на территории Красноярского края. В частности, он сделал снимки красноярской ГЭС и расположенной рядом части.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), по которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Мужчина арестован.
8 ноября сотрудники ФСБ России задержали жителя Нижегородской области, планировавшего отправиться в зону спецоперации на Украине для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. В его отношении также возбуждено уголовное дело о госизмене.