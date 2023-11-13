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ФСБ сообщила о задержании жителя Красноярского края по делу о госизмене

Ведомости

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «РИА Новости». 

Мужчина признался, что чуть больше полугода назад на него вышли представители СБУ и предложили сотрудничество. В то же время, по информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России, расположенных на территории Красноярского края. В частности, он сделал снимки красноярской ГЭС и расположенной рядом части. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), по которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Мужчина арестован. 

8 ноября сотрудники ФСБ России задержали жителя Нижегородской области, планировавшего отправиться в зону спецоперации на Украине для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. В его отношении также возбуждено уголовное дело о госизмене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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