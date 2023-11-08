В Нижегородской области задержали решившего участвовать в боях против ВС РФ мужчину
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Нижегородской области, планировавшего отправиться в зону спецоперации на Украине для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе спецслужбы.
«УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, инициативно установивший контакт с представителями признанной Верховным судом России террористической украинской военизированной организацией в целях вступления в данную организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении.
Мужчина был задержан при попытке выезда из РФ, против него возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК РФ) и об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности (ст. 205.5 УК РФ). Обвиняемый был арестован судом.
Ранее сегодня в ФСБ заявили о возбуждении дела о госизмене в отношении жителя Бурятии, который склонял военных на сторону ВСУ. В частности, он обещал организовать связь с его кураторами из спецслужб и полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Дело против него возбудили по ст. 275 УК России (госизмена).
31 октября ФСБ сообщила о задержании по делу о госизмене жителя Кемеровской области, который вступил в украинские «кибервойска» и совершал атаки на критическую инфраструктуру России. В тот же день по делу о госизмене к 11 годам лишения свободы был приговорен бизнесмен из Калининграда Андрей Гальчевский. Как установил Второй Западный окружной военный суд, он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и распространял в социальных сетях призывы к убийству глав военкоматов в России.