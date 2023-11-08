В Нижегородской области задержали решившего участвовать в боях против ВС РФ мужчину

31 октября ФСБ сообщила о задержании по делу о госизмене жителя Кемеровской области, который вступил в украинские «кибервойска» и совершал атаки на критическую инфраструктуру России. В тот же день по делу о госизмене к 11 годам лишения свободы был приговорен бизнесмен из Калининграда Андрей Гальчевский. Как установил Второй Западный окружной военный суд, он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и распространял в социальных сетях призывы к убийству глав военкоматов в России.