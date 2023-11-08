ФСБ сообщила о задержании пособника украинской разведки
ФСБ РФ в Бурятии пресекла деятельность жителя, который склонял военных на сторону ВСУ, против него возбудили дело о госизмене, сообщили в ведомстве.
Чтобы убедить прибывших в зону спецоперации российских военных перейти на сторону украинской армии, задержанный использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Также он обещал организовать связь с его кураторами из спецслужб и полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Дело против него возбудили по ст. 275 УК России (госизмена).
7 октября сотрудники УФСБ России по Донецкой народной республики (ДНР) задержали жителя региона по подозрению в передаче украинской разведке секретной информации. Мужчина пытался вступить в добровольческие подразделения ВС РФ по контракту, чтобы получать сведения, составляющие в том числе государственную тайну. Как уточнили в спецслужбе, он поддерживал связь с украинской стороной при помощи тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).
30 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который, как считает ведомство, в марте 2023 г. занимался оборудованием оборонительных сооружений в Крыму и передавал информацию об этих объектах представителю ВСУ. В его отношении также было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.