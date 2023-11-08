ФСБ сообщила о задержании пособника украинской разведки

7 октября сотрудники УФСБ России по Донецкой народной республики (ДНР) задержали жителя региона по подозрению в передаче украинской разведке секретной информации. Мужчина пытался вступить в добровольческие подразделения ВС РФ по контракту, чтобы получать сведения, составляющие в том числе государственную тайну. Как уточнили в спецслужбе, он поддерживал связь с украинской стороной при помощи тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).