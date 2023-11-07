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ФСБ задержала жителя ДНР по делу о передаче Киеву секретных данных

Ведомости

Сотрудники УФСБ России по Донецкой народной республики (ДНР) задержали жителя региона по подозрению в передаче украинской разведке секретной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

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По информации ФСБ, мужчина пытался вступить в добровольческие подразделения ВС РФ по контракту, чтобы получать сведения, составляющие в том числе государственную тайну. Как уточнили в спецслужбе, он поддерживал связь с украинской стороной при помощи тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании лиц, которые, по данным ведомства, передавали украинской стороне секретные данные, в том числе связанные с военными объектами на территории России. В частности, 30 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который, как считает ведомство, в марте 2023 г. занимался оборудованием оборонительных сооружений в Крыму и передавал информацию об этих объектах представителю ВСУ. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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