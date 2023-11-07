ФСБ задержала жителя ДНР по делу о передаче Киеву секретных данных
Сотрудники УФСБ России по Донецкой народной республики (ДНР) задержали жителя региона по подозрению в передаче украинской разведке секретной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
По информации ФСБ, мужчина пытался вступить в добровольческие подразделения ВС РФ по контракту, чтобы получать сведения, составляющие в том числе государственную тайну. Как уточнили в спецслужбе, он поддерживал связь с украинской стороной при помощи тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.
ФСБ регулярно отчитывается о задержании лиц, которые, по данным ведомства, передавали украинской стороне секретные данные, в том числе связанные с военными объектами на территории России. В частности, 30 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который, как считает ведомство, в марте 2023 г. занимался оборудованием оборонительных сооружений в Крыму и передавал информацию об этих объектах представителю ВСУ. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.