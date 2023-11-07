ФСБ задержала жителя ДНР по делу о передаче Киеву секретных данных

ФСБ регулярно отчитывается о задержании лиц, которые, по данным ведомства, передавали украинской стороне секретные данные, в том числе связанные с военными объектами на территории России. В частности, 30 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который, как считает ведомство, в марте 2023 г. занимался оборудованием оборонительных сооружений в Крыму и передавал информацию об этих объектах представителю ВСУ. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.