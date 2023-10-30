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ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя по делу о госизмене

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, пишут «РИА Новости».

По информации ФСБ, в марте 2023 г. он занимался оборудованием оборонительных сооружений в Крыму и передавал информацию об этих объектах представителю ВСУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. В настоящее время он арестован.

19 октября сотрудники ФСБ по делу о госизмене задержали жителя Владивостока, который передавал данные о российских военных объектах в регионе украинской разведке. Уточняется, что задержанный самостоятельно установил контакты с представителями спецслужб Украины и предложил им свои услуги. По заданию кураторов он собирал информацию об объектах военно-промышленного комплекса (ВПК) Приморского края и передавал их украинской стороне. При этом, подчеркнули в ФСБ, он осознавал, что эти данные могут быть использованы против национальной безопасности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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