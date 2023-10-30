ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя по делу о госизмене

19 октября сотрудники ФСБ по делу о госизмене задержали жителя Владивостока, который передавал данные о российских военных объектах в регионе украинской разведке. Уточняется, что задержанный самостоятельно установил контакты с представителями спецслужб Украины и предложил им свои услуги. По заданию кураторов он собирал информацию об объектах военно-промышленного комплекса (ВПК) Приморского края и передавал их украинской стороне. При этом, подчеркнули в ФСБ, он осознавал, что эти данные могут быть использованы против национальной безопасности России.