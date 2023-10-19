ФСБ сообщила о задержании жителя Владивостока по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока, который передавал данные о российских военных объектах в регионе украинской разведке. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает «Интерфакс».
Задержанный самостоятельно установил контакты с представителями спецслужб Украины и предложил им свои услуги. По заданию кураторов он собирал информацию об объектах военно-промышленного комплекса (ВПК) Приморского края и передавал их украинской стороне. При этом, подчеркнули в ФСБ, он осознавал, что эти данные могут быть использованы против национальной безопасности России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Мужчина арестован.
16 октября по подозрению в госизмене была задержана жительница Забайкальского края. По информации ФСБ, женщина занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам. В ее отношении также возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ.