ФСБ сообщила о задержании жителя Кемеровской области за госизмену
Сотрудники ФСБ России по делу о госизмене задержали жителя Кемеровской области, который вступил в украинские «кибервойска» и совершал атаки на критическую инфраструктуру России. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, передает «РИА Новости».
По информации ведомства, задержанный вступил в украинское киберподразделение, которое действует в интересах разведки Украины, и осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы России. В результате эти атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры страны.
В ходе обысков у задержанного изъяли средства вычислительной техники и связи. Помимо этого, сотрудники ФСБ получили данные, которые подтверждают антироссийскую деятельность мужчины. В настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.
Ранее 31 октября по делу о госизмене к 11 годам лишения свободы был приговорен бизнесмен из Калининграда Андрей Гальчевский. Как установил Второй Западный окружной военный суд, он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и распространял в социальных сетях призывы к убийству глав военкоматов в России.