ФСБ сообщила о задержании жителя Кемеровской области за госизмену

В ходе обысков у задержанного изъяли средства вычислительной техники и связи. Помимо этого, сотрудники ФСБ получили данные, которые подтверждают антироссийскую деятельность мужчины. В настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.