Суд приговорил предпринимателя из Калининграда к 11 годам по делу о госизмене
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации суда, Гальчевский пытался вступить в иностранный легион ВСУ и распространял в социальных сетях призывы к убийству глав военкоматов в России. Все это произошло летом 2022 г., когда Гальчевский отправил запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой быть зачисленным в состав иностранного легиона ВСУ. Позже он приехал в Москву, чтобы потом через Минск поехать в Вильнюс. В октябре 2022 г. Гальчевский был задержан.
Помимо лишения свободы в исправительной колонии ему выписали штраф в размере до 400 000 руб. и запретили в течение двух лет вести деятельность, связанную с администрированием сайтов в интернете. Гальчевский также был приговорен к ограничению свободы сроком на один год. Максимальное наказание по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно. Уточняется, что приговор был обжалован и пока в законную силу не вступил.
Гальчевский вину признал частично, согласившись с тем, что он находился в контакте с посольством Украины в Польше и Израиле, пытался выехать за пределы России и оставлял различные комментарии в соцсетях, в которых экспертиза увидела призывы к убийству глав военкоматов. При этом Гальчевский отрицал свои намерения вступить в иностранный легион ВСУ.
Гальчевскому 60 лет. Он занимает должность финансового директора одной из коммерческих фирм в Калининграде. Уточняется, что у предпринимателя было двойное гражданство – России и Израиля.