Газета
Общество

Суд приговорил предпринимателя из Калининграда к 11 годам по делу о госизмене

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии бизнесмена из Калининграда Андрея Гальчевского по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации суда, Гальчевский пытался вступить в иностранный легион ВСУ и распространял в социальных сетях призывы к убийству глав военкоматов в России. Все это произошло летом 2022 г., когда Гальчевский отправил запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой быть зачисленным в состав иностранного легиона ВСУ. Позже он приехал в Москву, чтобы потом через Минск поехать в Вильнюс. В октябре 2022 г. Гальчевский был задержан. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Помимо лишения свободы в исправительной колонии ему выписали штраф в размере до 400 000 руб. и запретили в течение двух лет вести деятельность, связанную с администрированием сайтов в интернете. Гальчевский также был приговорен к ограничению свободы сроком на один год. Максимальное наказание по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно. Уточняется, что приговор был обжалован и пока в законную силу не вступил.

Гальчевский вину признал частично, согласившись с тем, что он находился в контакте с посольством Украины в Польше и Израиле, пытался выехать за пределы России и оставлял различные комментарии в соцсетях, в которых экспертиза увидела призывы к убийству глав военкоматов. При этом Гальчевский отрицал свои намерения вступить в иностранный легион ВСУ.

Гальчевскому 60 лет. Он занимает должность финансового директора одной из коммерческих фирм в Калининграде. Уточняется, что у предпринимателя было двойное гражданство – России и Израиля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных