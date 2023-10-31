Суд приговорил предпринимателя из Калининграда к 11 годам по делу о госизмене

По информации суда, Гальчевский пытался вступить в иностранный легион ВСУ и распространял в социальных сетях призывы к убийству глав военкоматов в России. Все это произошло летом 2022 г., когда Гальчевский отправил запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой быть зачисленным в состав иностранного легиона ВСУ. Позже он приехал в Москву, чтобы потом через Минск поехать в Вильнюс. В октябре 2022 г. Гальчевский был задержан.