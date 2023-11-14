Детская заболеваемость корью достигла рекордной отметки

С января по сентябрь 2023 г. зафиксировано 8073 случая кори, в прошлом году за тот же период было выявлено всего 28. В этом году 62% заболевших – это дети до 14 лет. Существующая динамика заболеваемости является рекордной с 2015 года, уточняет источник. По количеству случаев заражений среди детей лидировал 2019 г. – тогда корью заболели 1993 ребенка. По данным «Медвестника», уже полгода в стране наблюдается нехватка коревых вакцин для детей.