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Детская заболеваемость корью достигла рекордной отметки

Ведомости

За девять месяцев в России детская заболеваемость корью выросла до рекордных по сравнению с 2019 г. 4989 случаев. Всего в стране заразились около 8000 человек, что почти в 300 раз больше показателя прошлого года. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на Роспотребнадзор.

С января по сентябрь 2023 г. зафиксировано 8073 случая кори, в прошлом году за тот же период было выявлено всего 28. В этом году 62% заболевших – это дети до 14 лет. Существующая динамика заболеваемости является рекордной с 2015 года, уточняет источник. По количеству случаев заражений среди детей лидировал 2019 г. – тогда корью заболели 1993 ребенка. По данным «Медвестника», уже полгода в стране наблюдается нехватка коревых вакцин для детей.

Ранее по теме: Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за кори у студента МГУ

13 ноября Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за выявленной кори у студента МГУ. Очное посещение вуза тем, кто не имеет сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, предписано ограничить. Администрация МГУ объявила дистанционный режим обучения для студентов факультета мировой политики до 1 декабря.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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