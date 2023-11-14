В Курской области запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года
Использование пиротехнических изделий запретили в Курской области с 15 ноября 2023 г. по 25 января 2024 г. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян», объяснил Старовойт.
Губернатор выразил убежденность, что жители региона с пониманием отнесутся к запрету и ответственно подойдут к его выполнению, особенно в период праздничных и выходных дней. Контролировать соблюдение запрета будут как органы местного самоуправления, так и федеральные структуры.
Аналогичный запрет вводили в Курской области в прошлом году. Старовойт тогда не только запретил как продажу фейерверков с 12 декабря 2022 г. до конца января 2023 г., так и их запуск. Без запуска даже частных салютов остались и жители Белгородской и Брянской областей, а также Крыма. Кроме того, часть регионов отменила дорогостоящие городские салюты.