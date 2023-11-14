В Курской области запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года

Аналогичный запрет вводили в Курской области в прошлом году. Старовойт тогда не только запретил как продажу фейерверков с 12 декабря 2022 г. до конца января 2023 г., так и их запуск. Без запуска даже частных салютов остались и жители Белгородской и Брянской областей, а также Крыма. Кроме того, часть регионов отменила дорогостоящие городские салюты.