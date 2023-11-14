Суд приговорил россиянина к шести годам за порчу плакатов с героями спецоперации
Жителя Тольятти суд приговорил к шести годам колонии за неоднократную порчу плакатов с изображением участников спецоперации и за вовлечение в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
Следствие и суд установили, что в 2022 г. мужчина вместе с сыном несколько раз портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе спецоперации.
46-летнего тольяттинца признали виновным по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ), ст. 214 УК РФ (вандализм) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор первой инстанции оставлен без изменения», – говорится в сообщении.
В марте 2023 г. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, содержащий поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации. Наказание по ст. 280.3 УК увеличилось до пяти лет вместо трех, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до семи лет лишения свободы вместо пяти.