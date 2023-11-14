Суд приговорил россиянина к шести годам за порчу плакатов с героями спецоперации

В марте 2023 г. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, содержащий поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации. Наказание по ст. 280.3 УК увеличилось до пяти лет вместо трех, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до семи лет лишения свободы вместо пяти.