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Суд приговорил россиянина к шести годам за порчу плакатов с героями спецоперации

Ведомости

Жителя Тольятти суд приговорил к шести годам колонии за неоднократную порчу плакатов с изображением участников спецоперации и за вовлечение в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Следствие и суд установили, что в 2022 г. мужчина вместе с сыном несколько раз портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе спецоперации.

46-летнего тольяттинца признали виновным по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ), ст. 214 УК РФ (вандализм) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

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«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор первой инстанции оставлен без изменения», – говорится в сообщении.

В марте 2023 г. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, содержащий поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации. Наказание по ст. 280.3 УК увеличилось до пяти лет вместо трех, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до семи лет лишения свободы вместо пяти.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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