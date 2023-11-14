Мосгорсуд отказался освободить блогера Блиновскую из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера Елены Блиновской и оставил в силе решение о домашнем аресте. Он продлится до 26 января 2024 г. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ее адвокат просила смягчить меру пресечения и наложить запрет определенных действий. Защита пояснила, что из-за домашнего ареста в подмосковном коттедже Блиновская не может вести предпринимательскую деятельность, а также сопровождать своих детей в учебно-воспитательные учреждения. Суд жалобу отклонил.
Блиновскую задержали в конце апреля при попытке выехать в Белоруссию. Следственный комитет России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере). По версии следствия, блогер дробила бизнес, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг. Общая сумма неуплаченных налогов – свыше 918 млн руб.
3 ноября блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Шабутдинов – владелец 82,35% ООО «Лайк центр» (юрлицо бизнес-школы «Like Центр»). Компания предлагала образовательные программы «Как выйти на 1,5 млн руб.», «Миллиарды», «Прибыльные связки». В случае если вина Шабутдинова будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
С марта СК России также возбудил уголовные дела против блогеров Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной. По версии следствия, Чекалина незаконно дробила бизнес и уклонилась от уплаты налогов в размере 300 млн руб. Митрошина задолжала государству около 120 млн руб.