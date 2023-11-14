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Мосгорсуд отказался освободить блогера Блиновскую из-под домашнего ареста

Ведомости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера Елены Блиновской и оставил в силе решение о домашнем аресте. Он продлится до 26 января 2024 г. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ее адвокат просила смягчить меру пресечения и наложить запрет определенных действий. Защита пояснила, что из-за домашнего ареста в подмосковном коттедже Блиновская не может вести предпринимательскую деятельность, а также сопровождать своих детей в учебно-воспитательные учреждения. Суд жалобу отклонил.

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Блиновскую задержали в конце апреля при попытке выехать в Белоруссию. Следственный комитет России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере). По версии следствия, блогер дробила бизнес, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг. Общая сумма неуплаченных налогов – свыше 918 млн руб.

3 ноября блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Шабутдинов – владелец 82,35% ООО «Лайк центр» (юрлицо бизнес-школы «Like Центр»). Компания предлагала образовательные программы «Как выйти на 1,5 млн руб.», «Миллиарды», «Прибыльные связки». В случае если вина Шабутдинова будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

С марта СК России также возбудил уголовные дела против блогеров Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной. По версии следствия, Чекалина незаконно дробила бизнес и уклонилась от уплаты налогов в размере 300 млн руб. Митрошина задолжала государству около 120 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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