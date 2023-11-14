Мосгорсуд отказался освободить блогера Блиновскую из-под домашнего ареста

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ее адвокат просила смягчить меру пресечения и наложить запрет определенных действий. Защита пояснила, что из-за домашнего ареста в подмосковном коттедже Блиновская не может вести предпринимательскую деятельность, а также сопровождать своих детей в учебно-воспитательные учреждения. Суд жалобу отклонил.